В кофейню можно не идти: как идеально взбить молоко к кофе дома
- Взбить молоко до пышной пенки дома можно с помощью бутылки или банки.
- Для стабилизации пенки рекомендуется поставить емкость в микроволновку на 30 секунд после взбивания.
Сделать кофе с пышной молочной пенкой можно и без профессиональной кофемашины. Для этого нужна лишь бутылка или банка и калька минут свободного времени.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart.
Как взбить молоко к кофе в домашних условиях?
Взбить молоко до пышной пенки можно и в домашних условиях. Лучше всего для этого подойдет обезжиренное или 2-процентное молоко, ведь именно оно дает легкую и устойчивую пену.
Достаточно налить молоко в бутылку для воды или обычную банку, плотно закрыть крышкой и энергично встряхивать примерно 30 секунд. Этого будет достаточно, чтобы оно превратилось в ножку пену.
Кофе с молоком / Фото Unsplash
В то же время для большего объема можно добавить несколько щепоток сахара перед встряхиванием. А чтобы пена дольше держалась и не оседала, после взбивания советуют снять крышку и поставить емкость в микроволновку на 30 секунд.
Тепло действует как природный стабилизатор и сделает пенку более устойчивой.
Какой самый популярный кофейный напиток в мире?
По данным Coffeeness, капучино является самым популярным кофейным напитком в мире. Его любят в 24 странах, в частности в Албании, Австрии, Франции, Кении, Испании, Саудовской Аравии и Нидерландах.
Напиток состоит из одной порции эспрессо, горячего молока и густой молочной пенки, которую получают путем вспенивания молока паром под высоким давлением.
Популярность капучино объясняется гармоничным сочетанием всех компонентов – кофе, подогретого молока и пенки.
Какой кофе из супермаркета является лучшим?
Немецкие эксперты провели тестирование 21 вида кофе в зернах, оценивая аромат, вкус и соотношение цены и качества. Напиток готовили в стандартных условиях в автоматической кофеварке и пробовали без добавления сахара и молока при контролируемой температуре.
По итогам проверки лучшие результаты показали две торговые марки. Речь идет о Lavazza Espresso Italiano Cremoso и Segafredo Intermezzo.
Именно эти бренды смогли получить наивысший балл в ключевой категории – внешний вид, аромат и вкус.