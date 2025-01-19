Як припинити "зависати" у соцмережах: прості та дієві способи зменшити залежність від інтернету

В епоху розвитку соціальних мереж гостро постала проблема залежності від них. Чимало людей витрачають багато дорогоцінного часу, листаючи стрічки у соціальних мережах.

На перший погляд, позбутися залежності від смартфонів досить легко одним вольовим рішенням, хоча це не зовсім так. Проте цей процес і не надто складний. Як позбутися залежності від соціальних мереж – розповідає 24 Канал з посиланням на The Sun.

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Як припинити "зависати" у соцмережах

Найперший спосіб обмежити час використання соціальних мереж – встановлення спеціальних режимів на телефоні. Наприклад на iPhone можна запланувати ввімкнення режиму очікування на один і той самий час щодня, наприклад, перед сном або після пробудження. У цьому режимі доступні лише ті дзвінки, повідомлення та сповіщення, які ви дозволите у налаштуваннях. Також можна обмежити час використання тих застосунків, які витрачають багато заряду.

Водночас на Android можна встановити таймери додатків, щоб обмежити час, який щодня проходить за переглядом фільмів у жанрі "дум-скролінг". Як і у випадку з iPhone, власники Android також можуть запланувати автоматичне ввімкнення режиму "Не турбувати" перед сном, щоб уникнути необхідності прокручувати стрічку до пізньої ночі.

Ще один дієвий спосіб – встановлення віджета "Екранний час" на головному екрані, адже він змусить задуматися про те, скільки часу ви витрачаєте на те, аби скролити соціальні мережі. Особливо варто його розмістити поруч з тими застосунками, де ви проводите найбільше часу.

Часто ми не задумуємося, на скільки багато часу проводимо у соціальних мережах / Фото Pexels

Також серед способів – порахувати, скільки часу ви витрачаєте на скролінг. наприклад, якщо ви 4 рази на день витрачаєте по 15 хвилин на те, аби погортати стрічки соцмереж, то це здається невеликою тратою часу. Однак це 1 година на день та 7 годин на тиждень. Якщо ж витрачати по 3 години щодня на соціальні мережі, то за рік це буде 45 днів. І такі підрахунки можна продовжувати, аналізуючи, як ви витрачаєте час.

Застосунки для зосередження

Однак процес відмови від легкого дофаміну можна зробити цікавішим, завдяки спеціальним застосунками для зосередження.

Застосунок Opal блокує використання застосунків, якщо ви перевищили ліміт перебування у ньому. Наприклад, спершу застосунок блокуватиме програму на 15 хвилин, а потім перерви зростатимуть. Крім того, як нагороду за виконання цілей можна збирати кристали опалу. Програма має безкоштовну версію, а преміум версія доволі таки дорога – 99,99 долара за рік.

Спеціальні застосунки роблять процес зменшення залежності від соцмереж цікавішим / Фото Pexels

Ще одна програма – Forest, метою якої є зменшення часу використання соціальних мереж загалом. Ви можете обрати час, протягом якого хочете бути офлайн. Наприклад – 10 хвилин. За цей час виросте обране дерево, що допоможе наочно побачити прогрес. Є навіть добірка заспокійливих звуків, які можуть відтворюватися у фоновому режимі, наприклад, шум дощу, паризького кафе, пляжу або нічного лісу. Можна скасувати простій у будь-який час, якщо потрібно виконати якесь завдання або відповісти на повідомлення. Однак якщо це зробити – дерево загине.