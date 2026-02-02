Понад 250 років місто в Україні називалось на честь онука Катерини II: ви точно його чули
- Місто Олександрія в Україні понад 250 років носило ім'я Олександрійськ на честь онука Катерини II.
- Першою назвою міста була Усиківка, заснована козаком Грицьком Усиком у 1746 році.
У центрі України є місто, яке понад 250 років мало ім’я російського імператора, який був онуком Катерини II. Йдеться про Олександрію – одне з ключових міст Кіровоградщини.
Задовго до появи цієї назви на картах тут існувало козацьке поселення з іншою назвою, пише "Главред".
Як раніше називалася Олександрія?
Впродовж тривалого часу ці землі були прикордонною територією – такою собі буферною зоною між різними державами та народами. У другій половині XII століття сюди почали повертатися козаки. У 1711 році гетьман Іван Скоропадський закріпив за козаками право володіння задніпровськими землями.
Вже у 1730-х роках почалося активне формування поселень, коли гетьман Данило Апостол намагався відновити вплив Гетьманщини на ці території. Саме у ті часи з’явився осередок громади, який згодом перетворився на сучасну Олександрію.
Перша документальна згадка про поселення датується 1746 роком. У джерелах йдеться про козацький зимівник, заснований виборним козаком Кременчуцької сотні Миргородського полку Грицьком Усиком.
Усиківка – перша назва міста
Місто отримало назву Усиківка на честь засновника поселення. Це був типовий козацький хутір Гетьманщини. Версія про козака Усика вважається єдиною офіційно підтвердженою істориками та місцевими краєзнавцями.
У 1758 році місто несподівано змінило назву на Бечею. Це сталося у період створення Нової Сербії, куди переселяли вихідців із Балкан.
Ще кардинальніші зміни настали у другій половині XVIII століття. Після знищення Запорозької Січі Російська імперія почала активно інтегрувати південь України у свою адміністративну систему.
Наприкінці 1780-х років у документах вже з’являється назва Олександрійськ. Тоді назва відповідала імперській традиції – називати міста на честь представників керівної династії. Місто отримало назву на честь онука Катерини II – майбутнього імператора Олександра I.
Коли Олександрійськ став Олександрією?
Остаточної трансформації назва міста зазнала на початку XIX століття. Складну назву Олександрійськ замінили на милозвучнішу – Олександрія. Відтоді вона закріпилася на географічних картах та в офіційних документах.
Шахівниця на Соборній в Олександрії / Фото з сайту "Нівроку"
В Олександрії варто прогулятися історичним центром із забуловою XIX століття, пише "Україна Інкогніта". Туристи можуть завітати до Олександрійського театру та краєзнавчого музею, а також побачити унікальний Морозівський вугільний розріз. Місто приваблює старовинною архітектурою та затишними парковими зонами. Особливо красивим є будинок Пищевича чи колишня чоловіча гімназія.
