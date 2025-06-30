Найнеочікуваніша добірка: що радять прочитати оскароносні акторки Голлівуду

Існує помилкове уявлення, що успішні та відомі люди не мають часу чи бажання читати книги. Проте цей стереотип ламають оскароносні акторки американського Голлівуду.

Найвідоміші акторки світу мають свої бібліотеки. Що радять оскароносні акторки – розповідає 24 Канал з посиланням на Тетяну Бобрикову.

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Що радять читати у Голлівуді

Наталі Портман не тільки успішна акторка й власниця "Оскару", але й науковиця. Вона закінчила факультет психології у Гарварді, а у 2002 році стала співавторкою дослідження про роботу лобової частини мозку. Також вона володіє 6 мовами – англійською, івритом, французькою, німецькою, японською і арабською. А ще вона багато читає і, зокрема, радить іншим роман "Довіра" Ернана Діаса. Це книга про магната з Волл-стріт та мецената . Ця книга є переплетінням доль, грошей та влади. Також цю книгу радить співачка Дуа Ліпа.



"Довіра" / Фото Vivat

Ще одна оскароносна акторка – Ніколь Кідман. На відміну від Наталі Портман, Кідман не має вищої освіти, а в 11 класі закинула престижну школу, щоб заробляти. Проте у неї високий рівень IQ – 132. І ще вона має постійну жагу до знань, тому читає до 20 книг паралельно. Одна з улюблених книг акторки – "Чудове подружжя" Кімберлі Мак-Крейт. Це юридично-психологічний трилер про страшні компроміси у шлюбі. Акторка настільки уподобала книгу, що її компанія зараз готує екранізацію.



"Чудове подружжя" / Фото Vivat

Різ Візерспун стала медіамагнаткою і мільярдеркою завдяки тому, що купувала авторські права на жіночі романи та екранізовувала їх. Так ці книги ставали популярними. Приклади – "Велика маленька брехня", "Усюди жевріють пожежі", Хоча у 2021 році вона продала свою компанію за 900 мільйонів доларів, вона залишається її обличчям і керівницею.

А тепер до книжкових рекомендацій Візерспун. Серед її улюблених книг "Шлюбний портрет" Меґґі О'Фарел про юну Лукрецію Медічі, яку змушують вийти заміж за герцога, а вона виступає проти цього рішення.



"Шлюбний портрет" / Фото Vivat

Ще одна улюблена книга Візерспун – бестселер "Там, де співають раки" Делії Овенс. До успіху цієї книги доклалася сама акторка, а також вона працювала над екранізацією.



"Там, де співають раки" / Фото Vivat

Також це улюблена книга Тейлор Свіфт, яка створила саундтрек для фільму. Ба більше, королева-консорт Сполученого Королівства Каміла казала, що плакала, читаючи цю книгу.