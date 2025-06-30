Найвідоміші акторки світу мають свої бібліотеки. Що радять оскароносні акторки – розповідає 24 Канал з посиланням на Тетяну Бобрикову.

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Що радять читати у Голлівуді

Наталі Портман не тільки успішна акторка й власниця "Оскару", але й науковиця. Вона закінчила факультет психології у Гарварді, а у 2002 році стала співавторкою дослідження про роботу лобової частини мозку. Також вона володіє 6 мовами – англійською, івритом, французькою, німецькою, японською і арабською. А ще вона багато читає і, зокрема, радить іншим роман "Довіра" Ернана Діаса. Це книга про магната з Волл-стріт та мецената . Ця книга є переплетінням доль, грошей та влади. Також цю книгу радить співачка Дуа Ліпа.



"Довіра" / Фото Vivat

Ще одна оскароносна акторка – Ніколь Кідман. На відміну від Наталі Портман, Кідман не має вищої освіти, а в 11 класі закинула престижну школу, щоб заробляти. Проте у неї високий рівень IQ – 132. І ще вона має постійну жагу до знань, тому читає до 20 книг паралельно. Одна з улюблених книг акторки – "Чудове подружжя" Кімберлі Мак-Крейт. Це юридично-психологічний трилер про страшні компроміси у шлюбі. Акторка настільки уподобала книгу, що її компанія зараз готує екранізацію.



"Чудове подружжя" / Фото Vivat

Різ Візерспун стала медіамагнаткою і мільярдеркою завдяки тому, що купувала авторські права на жіночі романи та екранізовувала їх. Так ці книги ставали популярними. Приклади – "Велика маленька брехня", "Усюди жевріють пожежі", Хоча у 2021 році вона продала свою компанію за 900 мільйонів доларів, вона залишається її обличчям і керівницею.

А тепер до книжкових рекомендацій Візерспун. Серед її улюблених книг "Шлюбний портрет" Меґґі О'Фарел про юну Лукрецію Медічі, яку змушують вийти заміж за герцога, а вона виступає проти цього рішення.



"Шлюбний портрет" / Фото Vivat

Ще одна улюблена книга Візерспун – бестселер "Там, де співають раки" Делії Овенс. До успіху цієї книги доклалася сама акторка, а також вона працювала над екранізацією.



"Там, де співають раки" / Фото Vivat

Також це улюблена книга Тейлор Свіфт, яка створила саундтрек для фільму. Ба більше, королева-консорт Сполученого Королівства Каміла казала, що плакала, читаючи цю книгу.