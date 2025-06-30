Самые известные актрисы мира имеют свои библиотеки. Что советуют оскароносные актрисы – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Татьяну Бобрикову.

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Что советуют читать в Голливуде

Натали Портман не только успешная актриса и обладательница "Оскара", но и ученый. Она закончила факультет психологии в Гарварде, а в 2002 году стала соавтором исследования о работе лобной части мозга. Также она владеет 6 языками – английском, иврите, французском, немецком, японском и арабском. А еще она много читает и, в частности, советует другим роман "Доверие" Эрнана Диаса. Это книга о магнате с Уолл-стрит и меценате. Эта книга является переплетением судеб, денег и власти. Также эту книгу советует певица Дуа Липа.



"Доверие" / Фото Vivat

Еще одна оскароносная актриса – Николь Кидман. В отличие от Натали Портман, Кидман не имеет высшего образования, а в 11 классе забросила престижную школу, чтобы зарабатывать. Однако у нее высокий уровень IQ – 132. И еще она имеет постоянную жажду знаний, поэтому читает до 20 книг параллельно. Одна из любимых книг актрисы – "Великолепные супруги" Кимберли Мак-Крейт. Это юридически-психологический триллер о страшных компромиссах в браке. Актриса настолько полюбила книгу, что ее компания сейчас готовит экранизацию.



"Великолепные супруги" / Фото Vivat

Риз Уизерспун стала медиамагнаткой и миллиардершей благодаря тому, что покупала авторские права на женские романы и экранизировала их. Так эти книги становились популярными. Примеры – "Большая маленькая ложь", "Всюду тлеют пожары", Хотя в 2021 году она продала свою компанию за 900 миллионов долларов, она остается ее лицом и руководительницей.

А теперь к книжным рекомендациям Уизерспун. Среди ее любимых книг "Брачный портрет" Мэгги О'Фарел о юной Лукреции Медичи, которую заставляют выйти замуж за герцога, а она выступает против этого решения.



"Брачный портрет" / Фото Vivat

Еще одна любимая книга Уизерспун – бестселлер "Там, где поют раки" Делии Овенс. К успеху этой книги приложилась сама актриса, а также она работала над экранизацией.



"Там, где поют раки" / Фото Vivat

Также это любимая книга Тейлор Свифт, которая создала саундтрек для фильма. Более того, королева-консорт Соединенного Королевства Камила говорила, что плакала, читая эту книгу.