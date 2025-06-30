Например, первые 2 части "Энеиды" были изданы без разрешения Ивана Котляревского. Автор отомстил за это издателю. Как именно – расскажет 24 Канал.
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Почему и как мстил Котляревский
В 1798 году полтавский помещик Максим Парпура за свой счет издал первые 2 части поэмы "Энеида", которую написал Иван Котляревский. Он не присваивал себе авторское право, хотя на титульной странице указано, что книга издана именно при его содействии.
Максим Парпура / Фото Днепропетровской областной библиотеки
Хотя именно с этого издания фактически начинается история новой украинской литературы, и все же сам Котляревский был разъярен из-за того, что книгу издали без его разрешения. Поэтому уже в третьей части Котляревский создает персонажа, прототипом которого является Максим Парпура и пишет об этом так:
Якусь особу мацапуру
Там шкварили на шашлику,
Гарячу мідь лили за шкуру
І розпинали на бику.
Натуру мав він дуже бридку,
Кривив душею для прибитку,
Чужеє оддавав в печать;
Без сорома, без бога бувши
І восьму заповідь забувши,
Чужим пустився промишлять.
То есть Котляревский обвинял Парпуру в том, что он издал его "Энеиду" ради собственной выгоды. В то же время сам Парпура считал, что он делал услугу Котляревскому, финансируя издание его произведения.