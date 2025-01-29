Иван Котляревский вспоминает лемишку в "Энеиде", она была среди блюд, которыми угощали героя и его собратьев в Карфагене. 24 Канал предлагает почувствовать вкус истории с рецептом портала "Шуба".

Кстати Попробуете раз – влюбитесь навсегда: запекаем пекинскую капусту – заменит любой салат

Ингредиенты:

– 10 стаканов воды;

– 4 стакана гречневой муки;

– 2 чайные ложки соли;

– 50 граммов сала;

– 1 желтая репчатая луковица.

Приготовление:

Высыпьте гречневую муку на сковородку. В течение 2 – 3 минут обжаривайте ее на слабом огне, постоянно помешивая.

Вскипятите воду в термостойкой кастрюле. Добавьте соль. Всыпьте муку в кастрюлю и варите на слабом огне, постоянно помешивая, чтобы избежать образования комочков. Лепешка должна достичь консистенции вязкой каши.

Очистите лук, нарежьте его кубиками.

Сало нарежьте соломкой. Обжарьте сало с луком на сковородке.

Вылейте зажарку в термостойкую кастрюлю.