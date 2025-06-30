Наприклад, перші 2 частини "Енеїди" були видані без дозволу Івана Котляревського. Автор помстився за це видавцеві. Як саме – розповість 24 Канал.
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Чому і як мстився Котляревський
У 1798 році полтавський поміщик Максим Парпура власним коштом видав перші 2 частини поеми "Енеїда", яку написав Іван Котляревський. Він не присвоював собі авторське право, хоча на титульній сторінці вказано, що книга видана саме за його сприяння.
Максим Парпура / Фото Дніпропетровської обласної бібліотеки
Хоч саме з цього видання фактично починається історія нової української літератури, та все ж сам Котляревський був розлючений через те, що книгу видали без його дозволу. Тому вже у третій частині Котляревський створює персонажа, прототипом якого є Максим Парпура і пише про цього так:
Якусь особу мацапуру
Там шкварили на шашлику,
Гарячу мідь лили за шкуру
І розпинали на бику.
Натуру мав він дуже бридку,
Кривив душею для прибитку,
Чужеє оддавав в печать;
Без сорома, без бога бувши
І восьму заповідь забувши,
Чужим пустився промишлять.
Тобто Котляревський звинувачував Парпуру в тому, що він видав його "Енеїду" задля власної вигоди. Водночас сам Парпура вважав, що він робив послугу Котляревському, фінансуючи видання його твору.