Наприклад, перші 2 частини "Енеїди" були видані без дозволу Івана Котляревського. Автор помстився за це видавцеві. Як саме – розповість 24 Канал.

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Чому і як мстився Котляревський

У 1798 році полтавський поміщик Максим Парпура власним коштом видав перші 2 частини поеми "Енеїда", яку написав Іван Котляревський. Він не присвоював собі авторське право, хоча на титульній сторінці вказано, що книга видана саме за його сприяння.



Максим Парпура / Фото Дніпропетровської обласної бібліотеки

Хоч саме з цього видання фактично починається історія нової української літератури, та все ж сам Котляревський був розлючений через те, що книгу видали без його дозволу. Тому вже у третій частині Котляревський створює персонажа, прототипом якого є Максим Парпура і пише про цього так:

Якусь особу мацапуру

Там шкварили на шашлику,

Гарячу мідь лили за шкуру

І розпинали на бику.

Натуру мав він дуже бридку,

Кривив душею для прибитку,

Чужеє оддавав в печать;

Без сорома, без бога бувши

І восьму заповідь забувши,

Чужим пустився промишлять.

Тобто Котляревський звинувачував Парпуру в тому, що він видав його "Енеїду" задля власної вигоди. Водночас сам Парпура вважав, що він робив послугу Котляревському, фінансуючи видання його твору.