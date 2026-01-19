Мультики, які дивився увесь світ – створив українець: про аніматора дізналися лише зараз

На провідних світових каналах впродовж багатьох років транслювали відомі мультсеріали "Справжні монстри", "Невгамовні", "Джинджер", "Цікавий Джордж". Їх також пам’ятають багато українців, але не всі знають, що за людина стояла за цими мультиками.

Ім’я Андрія Свіслоцького довгий час для української аудиторії вважалося маловідомим, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм медіа "ШоТам". Він відповідав за візуальний стиль та режисуру.

Читайте також Зима на полотнах українських художників: добірка найкрасивіших картин

Що відомо про Андрія Свіслоцького?

Аніматор родом з Корюківки на Чернігівщині, але свою успішну кар’єру збудував саме в США. Освіту він здобув в Московському архітектурному інституті, а вже пізніше навчався на Вищих курсах сценаристів та режисерів.

Андрій переїхав до США у 1992 році після проголошення незалежності України. У Лос-Анджелесі у нього кар’єра різко пішла в гору й тривала понад 30 років. Аніматор встиг попрацювати зі студіями в США, Канаді, Ірландії та Японії.

У мультсеріалах художник-мультиплікатор залишав "пасхалки", щоб нагадати про своє українське коріння. Найцікавішим прикладом є напис "Ukraine Market" на вітрині магазину в одній із серій 3 сезону "Справжніх монстрів". Ця малопомітна, але символічна деталь, роками залишалася поза увагою глядачів.



Свіслоцький натякав на Україну / Фото з фейсбуку NizhynPost

Роботи українця багато разів отримували міжнародне визнання. У 1995 році його номінували на Денну премію "Еммі" за мультсеріал "Справжні монстри", а у 2014 році він опинився серед номінантів за режисуру "Цікавого Джорджа".

Увесь цей час українці мало знали про свого земляка, але згодом уважні глядачі зрозуміли, що мультфільми з дитинства створював саме українець. Андрій Свіслоцький пішов з життя 19 грудня 2022 року в Лос-Анджелесі.

Що треба знати про Андрія Свіслоцького: дивіться відео

Про яке ще ім'я українця мало хто знає?

Микола Дилецький, провідний український композитор XVII століття, заклав основи професійного хорового мистецтва та створив фундаментальний трактат "Мусикійская граматика", пише Ukrainian Live Org. Його творчість включає численні партесні концерти та Літургії, і його роль в українській культурі порівнюють з Йоганом Себастьяном Бахом у німецькій музиці.

Що ще варто прочитати?