Мультики, которые смотрел весь мир – создал украинец: об аниматоре узнали только сейчас

На ведущих мировых каналах на протяжении многих лет транслировали известные мультсериалы "Настоящие монстры", "Неугомонные", "Джинджер", "Интересный Джордж". Их также помнят многие украинцы, но не все знают, что за человек стоял за этими мультиками.

Имя Андрея Свислоцкого долгое время для украинской аудитории считалось малоизвестным, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм медиа "ШоТам". Он отвечал за визуальный стиль и режиссуру.

Читайте также Зима на полотнах украинских художников: подборка самых красивых картин

Что известно об Андрее Свислоцком?

Аниматор родом из Корюковки на Черниговщине, но свою успешную карьеру построил именно в США. Образование он получил в Московском архитектурном институте, а уже позже учился на Высших курсах сценаристов и режиссеров.

Андрей переехал в США в 1992 году после провозглашения независимости Украины. В Лос-Анджелесе у него карьера резко пошла в гору и продолжалась более 30 лет. Аниматор успел поработать со студиями в США, Канаде, Ирландии и Японии.

В мультсериалах художник-мультипликатор оставлял "пасхалки", чтобы напомнить о своих украинских корнях. Самым интересным примером является надпись "Ukraine Market" на витрине магазина в одной из серий 3 сезона "Настоящих монстров". Эта малозаметная, но символическая деталь, годами оставалась без внимания зрителей.



Свислоцкий намекал на Украину / Фото из фейсбука NizhynPost

Работы украинца много раз получали международное признание. В 1995 году его номинировали на Дневную премию "Эмми" за мультсериал "Настоящие монстры", а в 2014 году он оказался среди номинантов за режиссуру "Интересного Джорджа".

Все это время украинцы мало знали о своем земляке, но впоследствии внимательные зрители поняли, что мультфильмы с детства создавал именно украинец. Андрей Свислоцкий ушел из жизни 19 декабря 2022 года в Лос-Анджелесе.

Что надо знать об Андрее Свислоцком: смотрите видео

О каком еще имени украинца мало кто знает?

Николай Дилецкий, ведущий украинский композитор XVII века, заложил основы профессионального хорового искусства и создал фундаментальный трактат "Мусикийская грамматика", пишет Ukrainian Live Org. Его творчество включает многочисленные партесные концерты и Литургии, и его роль в украинской культуре сравнивают с Иоганном Себастьяном Бахом в немецкой музыке.

Что еще стоит прочитать?