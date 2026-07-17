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17 липня, 16:19
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5 міфів про холодильник: які продукти насправді не варто там зберігати

Аліна Кулеба

Багато хто звик вважати холодильник універсальним місцем для зберігання будь-яких продуктів. Однак низька температура не завжди допомагає довше зберегти свіжість. Для деяких овочів, фруктів і навіть популярних харчів холод лише погіршує смак, текстуру та прискорює псування.

24 Канал зібрав топ продуктів, які, ймовірно, досі лежать у вас в холодильнику, але їх терміново треба витягти звідти. 

Міф №1. Помідори довше залишаються свіжими в холодильнику 

Насправді холод руйнує структуру помідорів і приглушує їхній смак. Через низьку температуру вони стають борошнистими, втрачають аромат і соковитість. 

Якщо помідори ще не повністю достигли, їх краще залишити при кімнатній температурі. Уже стиглі плоди можна ненадовго покласти до холодильника лише в тому разі, якщо потрібно трохи сповільнити їхнє дозрівання. 

Українські помідори / pexels.com

Міф №2. Картоплю потрібно тримати в холодильнику 

Це одна з найпоширеніших помилок. За низької температури крохмаль у картоплі починає швидше перетворюватися на цукор. 

Через це вона набуває солодкуватого присмаку, а під час смаження може утворювати більше акриламіду – сполуки, яка виникає при високих температурах. 

Найкраще місце для картоплі – темна, суха й прохолодна комора або шафа. 

Міф №3. Банани потрібно одразу класти в холод 

Банани – тропічні фрукти, тому холод вони переносять погано. У холодильнику їхня шкірка швидко темніє, а процес дозрівання практично зупиняється. 

Оптимально зберігати банани на кухонному столі. Якщо вони вже повністю достигли й ви не плануєте з'їсти їх найближчим часом, тоді холодильник допоможе трохи продовжити термін придатності, хоча шкірка все одно потемніє. 

Достиглі банани / pexels.com

Міф №4. Мед потрібно зберігати в холодильнику 

Мед не потребує холодного зберігання. Навпаки, у холодильнику він швидше кристалізується й стає густим, хоча своїх корисних властивостей не втрачає. 

Найкраще тримати мед у щільно закритій банці за кімнатної температури, подалі від сонячного світла та вологи.

Міф №5. Цибулі завжди місце в холодильнику 

Цілі цибулини краще зберігати в сухому, темному та добре вентильованому місці. У холодильнику через високу вологість вони можуть швидше розм'якнути, покритися пліснявою або почати проростати. 

Виняток – уже очищена або розрізана цибуля. Її слід покласти в герметичний контейнер і зберігати в холодильнику не довше кількох днів. 

Цибуля / pexels.com

Які продукти ще не люблять холод 

Окрім картоплі, помідорів, бананів, меду та цибулі, експерти також не радять без потреби зберігати в холодильнику:

  • часник;
  • авокадо (поки він не достиг);
  • кавові зерна;
  • хліб;
  • оливкову олію;
  • базилік. 

Правильне зберігання продуктів не лише допомагає довше зберегти їхній смак, а й дозволяє уникнути зайвих харчових відходів. Саме тому варто пам'ятати: холодильник – не універсальне місце для всіх продуктів, а лише для тих, яким справді потрібен холод.