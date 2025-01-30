УКР РУС
30 січня 2025, 11:51
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Ринок праці значно зміниться: які спеціалісти будуть на вагу золота вже за 5 років

Ярослав Погончук
Основні тези
  • Ринок праці до 2030 року зазнає змін через цифровізацію, зростання вартості життя, адаптацію до кліматичних змін та геополітичну напруженість.
  • Популярними навичками стануть креативне мислення, стійкість, гнучкість, здатність до навчання.

Ринок праці продовжує невпинно змінюватися і підлаштовуватися під сьогоденні реалії. Протягом наступних п’яти років одні професії стануть більш затребуваними, тоді як інші можуть зникнути через скорочення.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на дослідження Future of Jobs Report 2025. Також значна частина навичок, які сьогодні потрібні працівникам, найближчими роками трансформуються.

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Як зміниться ринок праці до 2030 року

Відповідно до результатів дослідження, у 2025 – 2030 роках на ринок праці впливатиме низка ключових факторів:

  • збільшення цифровізації;
  •  зростання вартості життя;
  • адаптація до змін клімату;
  • геополітична напруженість.

У найближчі п’ять років найбільший попит матимуть вакансії, пов'язані із технологіями, зокрема фінтех-інженери, ШІ-спеціалістів та експертів з машинного навчання.

В найближчому майбутньому ринок праці зміниться / Фото Shutterstock

Водночас залишатимуться популярними викладачі вищих і середніх навчальних закладів, працівники сільського господарства, водії, будівельники, продавці, працівники харчової промисловості, медсестри та соціальні працівники.

Дослідження також показує, що 39% затребуваних сьогодні навичок трансформуюся впродовж наступних п’яти років.

Навички, які будуть популярні в майбутньому:

  • креативне мислення;
  • стійкість;
  • гнучкість та вміння адаптуватись;
  • допитливість та навчання впродовж усього життя.

Навички, які стануть менш популярними:

  • вправність рук;
  • витривалість;
  • точність.