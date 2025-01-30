Ринок праці значно зміниться: які спеціалісти будуть на вагу золота вже за 5 років

Ринок праці продовжує невпинно змінюватися і підлаштовуватися під сьогоденні реалії. Протягом наступних п’яти років одні професії стануть більш затребуваними, тоді як інші можуть зникнути через скорочення.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на дослідження Future of Jobs Report 2025. Також значна частина навичок, які сьогодні потрібні працівникам, найближчими роками трансформуються.

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Як зміниться ринок праці до 2030 року

Відповідно до результатів дослідження, у 2025 – 2030 роках на ринок праці впливатиме низка ключових факторів:

збільшення цифровізації;

зростання вартості життя;

адаптація до змін клімату;

геополітична напруженість.

У найближчі п’ять років найбільший попит матимуть вакансії, пов'язані із технологіями, зокрема фінтех-інженери, ШІ-спеціалістів та експертів з машинного навчання.

В найближчому майбутньому ринок праці зміниться / Фото Shutterstock

Водночас залишатимуться популярними викладачі вищих і середніх навчальних закладів, працівники сільського господарства, водії, будівельники, продавці, працівники харчової промисловості, медсестри та соціальні працівники.

Дослідження також показує, що 39% затребуваних сьогодні навичок трансформуюся впродовж наступних п’яти років.

Навички, які будуть популярні в майбутньому:

креативне мислення;

стійкість;

гнучкість та вміння адаптуватись;

допитливість та навчання впродовж усього життя.

Навички, які стануть менш популярними: