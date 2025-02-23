Це часто ігнорують керівники: Стів Джобс назвав ознаку поганого лідера

Стів Джобс, засновник Apple, має у своєму арсеналі багато цінних ідей щодо лідерства та бізнесу. Зокрема, він поділився, як визначити не дуже хорошого лідера.

Одна з ключових думок про управління Стіва Джобса полягає у тому, що його мета – не створювати комфортні умови, а допомагати людям ставати кращими. Про це пише 24 Канал із посиланням на Fortune.

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Філософія лідерства Стіва Джобса

Багато керівників ігнорують цей принцип, не даючи своїм підлеглим можливості рости. Джобс розуміє, що для досягнення великих результатів необхідно залишати зону комфорту, брати на себе відповідальність і шукати інноваційні рішення.



Хороший лідер робить певні речі / Фото Pexels

Джобс був переконаний, що його завдання – мотивувати людей на досягнення результатів, які вони самі могли б вважати неможливими. Він не прагнув стати популярним серед співробітників чи створити комфортну робочу атмосферу, а натомість встановлював високі стандарти, допомагаючи кожному досягти максимуму своїх можливостей.

Як застосувати підхід Джобса в управлінні

Щоб використовувати цей метод ефективно, варто дотримуватися кількох ключових принципів:

Чіткі очікування

Працівники повинні розуміти, яких результатів від них очікують і чому це важливо. Якщо мета зрозуміла, люди з більшою мотивацією приймають виклики та докладають зусиль для їхнього досягнення.

Постійна підтримка та зворотний зв’язок

Високі стандарти мають поєднуватися з необхідними ресурсами та наставництвом. Важливо регулярно надавати чесний зворотний зв’язок, щоб співробітники знали, у чому вони досягають успіху, а що варто вдосконалити. Це допомагає їм рости без відчуття надмірного тиску.

Баланс між вимогливістю та підтримкою

Джобс завжди знаходив баланс між високими очікуваннями та підтримкою команди. Керівник має надихати співробітників виходити за межі своїх можливостей, одночасно проявляючи повагу, розуміння та турботу про їхній добробут.