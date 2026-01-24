Замерзало Чорне море: якими були найхолодніші зими в Одесі, коли під снігом зникали двори

Одеса – місто моря та сонця, проте зима часом тут бувала досить вражаюча. Сніг накривав дахи будинків, замерзало море, зупинявся транспорт, а місто могло завмирати на кілька днів чи тижнів.

Частиною міської історії стали архівні фото найпотужніших снігопадів в Одесі, пише "Одеське життя". У місті зими зазвичай бувають м’які та короткі, а от кожен масштабний снігопад ставав подією, яку пам’ятають десятиліттями.

Читайте також Мороз, сніг і 100 коней: як у Львові працював трамвай до електрики

Якими були найхолодніші зими в Одесі?

В архівних світлинах збережені моменти, коли під снігом зникали двори та навіть замерзало Чорне море. У різні роки Одеса переживала аномальні зими – від холоднечі XX століття до сильних снігопадів останніх років.

1962 рік – легендарна зима

Ця зима стала однією з найжорсткіших в Одесі. Снігу випало настільки багато, що місто майже зникло під заметами: замело дороги, стояли трамваї, а двори стали суцільними пагорбами. Очевидці кажуть, що сніг сягав дахів одноповерхових будинків.



Збір льоду на Дністровському лимані / Фото з сайту "Одеське життя"

1977 рік – замерзле Чорне море

Зима 1977 року увійшла в історію не лише через сніг, але й сильні морози. Температура була настільки низькою, що замерзло Чорне море. Для Одеси це було чимось нечуваним. Цю зиму метеорологи називають аномальною для Півдня України.



Засніжена Аркадія / Фото з сайту "Одеське життя"

2009 рік – рекорд добової кількості снігу

16 грудня Одеса побила метеорологічний рекорд. За добу в місті випало 53 міліметри опадів. Місто прокинулося із засипаними дорогами, заторами, а транспорт працював з перебоями. Тоді сніг прийшов дуже різко й несподівано для всіх.



Сніг в Одесі / Фото із сайту "Одеське життя"

2014 рік – сніговий колапс

Одесити дуже добре пам’ятають кінець грудня 2014 року. Сніг тоді йшов безперервно з сильним вітром, а місто стало майже нерухомим. Водії кидали свої автівки на дорогах, а трамваї й тролейбуси перестали ходити. Цю зиму називають найбільшим транспортним колапсом в історії незалежної Одеси.



Сніговий колапс у місті / Фото із сайту "Одеське життя"

2016 рік – затяжна сніжна зима

У 2016 році зима для Одеси була довгою та виснажливою. Місто тижнями жило в режимі постійного прибирання, бо сніг випадав кількома хвилями. В Одесі звичайний сніг зникав за кілька днів, тому січень тоді став дуже нетиповим та запам’ятався мешканцям надовго.



Снігопад в Одесі / Фото з сайту "Одеське життя"

2018 рік – морози та штормовий вітер

Зима 2018 року вже вражала не снігом, а сильним морозом з вітром. Дерева ламалися під вагою льоду, а тротуари перетворилися на ковзанки. Тоді одесити зрозуміли, що південна зима може бути досить небезпечною.

До слова, найбільш сніжною зимою в Україні була зима 1908-1909 років, коли сніг лежав приблизно 160 днів, пише t1.ua. Найсуворішою зимою в Європі була зима 1708-1709 років, коли температура впала до -15 градусів, а в Україні – зима 1929 року з екстремальними морозами й значними снігопадами.

Що ще варто прочитати?