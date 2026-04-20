Латина, грецька чи арамейська: якою мовою спілкувався Ісус Христос насправді

Найімовірніше, що Ісус Христос у повсякденному житті говорив арамейською мовою, яка була мовою спілкування в Галілеї у ті часи. Втім є припущення, що крім цієї мови він міг знати ще 2 інші – грецька мова та латина – хоч не володів ними досконало.

Про мову, якою міг говорити Ісус Христос в повсякденному житті, йдеться у виданні History.

Чи відома мова, якою говорив Ісус Христос?

Науковці сходяться на думці, що основною розмовною мовою Ісуса Христа була арамейська, адже нею користувалися мешканці Галілеї у повсякденному житті. Йдеться про галілейський діалект цієї мови.

Цікаво! Це давня семітська мова, яка на сьогодні майже вимерла. Виникла вона серед народу, відомого як арамеї, приблизно наприкінці XI століття до нашої ери. І лише деякі громади халдейських християн в Іраку та Сирії досі розмовляють одним із варіантів арамейської мови.

Але загалом регіон в ті часи був багатомовним: крім арамейської, поширеною була давньоєврейська та грецька. Також латина. Відтак є припущення про багатомовність і самого Ісуса, який міг знати кілька мов.

У повсякденні він міг говорити арамейською, а також знати іврит. Є ознаки, що латину та грецьку мову Ісус Христос також міг використовувати.

Які ще 2 мови були за часів Ісуса Христа?

Попри те, що латина та грецька були поширеними за часів Ісуса, є малоймовірним те, що він знав ці 2 мови добре.

Є припущення, що з латини Ісус Христос міг знати лише кілька слів, сказав Джонатан Кац, стипендіат-викладач класичних філологій в Оксфордському університеті, передає BBC News. Тоді це була мова права та римського війська.

А от грецьку Ісус міг знати краще, хоч і не володів нею досконало, адже цю мову використовувати цивільні адміністратори в Римській імперії. А ще були міста Десятимістя, переважно в Йорданії, де домінували грецька мова та культура.

Водночас немає чітких доказів того, що Ісус Христос міг писати будь-якою мовою. У Євангелії від Івана зазначається, що він пише на поросі, але це лише один з описів. І невідомо, якою мовою це було написано. Існує варіант, що Ісус міг навіть малювати, а не писати.

