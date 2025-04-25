Автор найвідомішої книги про вибори Папи Римського допустився помилок, описуючи конклав

Після смерті Папи Франциска у Ватикані готуються до похорону понтифіка та до найтаємничішого ритуалу в католицькій церкві – конклаву, на якому оберуть нового Папу. То ж не дивно, що зараз ця тема цікавить все більшу кількість людей.

Нову славу зараз отримав фільм "Конклав" та серіали "Молодий Папа" і "Новий Папа". Також нова хвиля уваги торкнулася і роману Дена Брауна "Янголи і демони" та його екранізації. Проте у цій книзі є неточності, розповідає 24 Канал.

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Міфи і правда в книзі "Янголи і демони"

"Янголи і демони" – третій роман Дена Брауна і перший із серії історій про американського професора Роберта Ленґдона. Книга побачила світ у 2000 році. Після шаленого успіху "Коду да Вінчі", який вийшов опісля, та екранізації, у 2009 році відбулася прем'єра фільму "Ангели і демони" з Томом Хенксом у головній ролі.



"Янголи і демони" / КСД

Книга оповідає про Ватикан, який після раптової смерті Папи вступив у період Sade vacante. І вся влада у Ватикані опинилася у руках камерленго – правої руки покійного папи, отця Патріка. Однак цікаво, що камерленгом у Ватикані може бути тільки кардинал. Тобто це перша помилка.

Зловмисник викрав 4 фаворитів на пост Папи Римського за день до початку конклаву, то ж кардинали міркують, що робити у цій ситуації. Деякі кардинали пропонують декану колегії кардиналу Штраусу відмовитися від посади, аби його могли обрати Папою. Однак декан колегії може бути обраним понтифіком, ба більше, кардинал Йозеф Ратцінґер був очільником колегії на конклаві 2005 року й був обраний Папою Бенедиктом XVI.

Декан колегії кардиналів Йозеф Ратцінґер став Папою у 2005 році: дивіться відео

Коли кардинали вирішують обрати Папою камерленга, Штраус апелює, що він простий священник. Однак закони церкви дозволяють обрання навіть мирянина, за умови, що він католик. Хоча все ж негласно перевагу віддають, звісно, кардиналам. Однак обрання отця Патріка унеможливлював його статус камерленга. Чинний камерленг не може стати Папою, оскільки під час конклаву він не може бути присутнім у Сикстинській капелі, бо має керувати Ватиканом.