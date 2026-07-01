Імператриця Сісі власноруч звела чоловіка з іншою: що насправді сталося

Австрійська імператриця Сісі, яку називали однією із найкрасивіших жінок на той час, була відома своєю непересічною особистістю. Зокрема, історія її імператорської родини приховує чимало незвичних фактів, а саме стосунки між нею, її чоловіком, імператором Францом Йосифом, та відомою віденською актрисою Катариною Шратт.

Чи була в імператора Австрійської імперії коханка і чи справді Єлизавета Баварська власноруч цьому посприяла, розповідає у Threads гід @olya.lucic.

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Чому Сісі сама знайшла для свого чоловіка близьку подругу

Усі пам'ятають Єлизавету Баварську, тобто Сісі, завдяки розкішному волоссю, тонкій талії та трагічній долі. Але мало хто знає, що імператриця не терпіла життя при Віденському дворі.

Її виснажували церемонії, суворий етикет, інтриги, а тому вона залишала Відень доволі часто і навіть на роки.

Поки Сісі подорожувала, Франц Йосиф залишався в столиці та керував величезною імперією. У цей час в його житті з'являється одна з найпопулярніших акторок Відня – Катарина Шратт, яка стає його близькою подругою.

Втім, найцікавіше те, що знайомству імператора з акторкою посприяла саме Сісі, за даними багатьох істориків та біографів.

Є свідчення, що нібито імператриця знала про це спілкування та навіть підтримувала його, адже розуміла, що більше не може бути для чоловіка тією людиною, якої він потребував поруч.

Відтак Франц Йосиф почав регулярно відвідувати Катерину Шратт. Вони листувалися, він дарував їй дорогі подарунки, підтримував фінансово тощо. Їхній зв'язок тривав десятиліттями.

Як історик я не можу написати: "Так, вони були коханцями". Бо це було б неправдою. Прямих доказів інтимних стосунків між Францом Йосифом і Катериною Шратт не існує,

– написала пані Ольга.

Єдине, що збереглося у цих стосунках, — це сотні листів, відомості про подарунки тощо. Але жодні з цих свідчень не дозволяють стверджувати про інтимний характер таких стосунків.

До сьогодні історія Сісі, Франца Йосифа та Катерини Шратт залишається однією з найдивовижніших сторінок європейських монархій, бо показує, наскільки складними могли бути стосунки у вищих колах тогочасного суспільства.