Ви їх не впізнаєте: як виглядали учасники Євробачення 2025 в дитинстві

Понад тиждень тому в швейцарському Базелі закінчилося Євробачення 2025, проте інтерес до конкурсу, який вже відбувся, не згасає. Зокрема в мережі активно обговорюють те, як виглядали представники різних країн в дитинстві.

Дехто з них у дитинстві вже й розпочинав свою співочку кар'єру. І сьогодні 24 Канал розповість саме про таких учасників Євробачення 2025.

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Як виглядали учасники Євробачення 2025 в дитинстві

Сеппе Герман, він же Red Sebastian, цього року представляв на конкурсі Бельгію з піснею Strobe Lights. Поприте, що букмекери прогнозували йому місце в п'ятірці найкращих, він не пройшов до фіналу конкурсу.

22-річний співак уже 15 років займається музикою. У 2013 році він став учасником шоу "Бельгія має талант" і дійшов до фіналу.

Сеппе Герман на "Бельгія має талант": дивіться відео

Наймолодшим учасником Євробачення 2025 був представник Норвегії Кайл Алессандро з піснею Lighter. У фіналі конкурсу він посів 18-те місце.

Він також займається музикою з дитинства і в 10 років був учасником шоу "Норвегія має талант".

Кайл Алессандро на "Норвегія має талант": дивіться відео

Іспанію на цьогорічному Євробаченні представила співачка Мелоді з піснею Esa Diva й посіла 24-те місце. Вона займається музикою з 6 років, а вже у 10 здоубла популярність як співачка.

Мелоді – El Baile Del Gorila: дивіться відео

На конкурсі Євробачення 2025 перемогу здобув представник Австрії JJ з піснею Wasted Love. Український гурт Ziferblat посів 9-те місце у фіналі конкурсу.