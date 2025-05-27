Некоторые из них в детстве уже и начинали свою певческую карьеру. И сегодня 24 Канал расскажет именно о таких участниках Евровидения 2025.

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Как выглядели участники Евровидения 2025 в детстве

Сеппе Герман, он же Red Sebastian, в этом году представлял на конкурсе Бельгию с песней Strobe Lights. Несмотря, что букмекеры прогнозировали ему место в пятерке лучших, он не прошел в финал конкурса.

22-летний певец уже 15 лет занимается музыкой. В 2013 году он стал участником шоу "Бельгия имеет талант" и дошел до финала.

Сеппе Герман на "Бельгия имеет талант": смотрите видео

Самым молодым участником Евровидения 2025 был представитель Норвегии Кайл Алессандро с песней Lighter. В финале конкурса он занял 18-е место.

Он также занимается музыкой с детства и в 10 лет был участником шоу "Норвегия имеет талант".

Кайл Алессандро на "Норвегия имеет талант": смотрите видео

Испанию на нынешнем Евровидении представила певица Мелоди с песней Esa Diva и заняла 24-е место. Она занимается музыкой с 6 лет, а уже в 10 здоубла популярность как певица.

Мелодия – El Baile Del Gorila: смотрите видео

На конкурсе Евровидение 2025 победу одержал представитель Австрии JJ с песней Wasted Love. Украинская группа Ziferblat заняла 9-е место в финале конкурса.