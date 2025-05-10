Країни, які перемагали лише один раз на Євробаченні
- Історія знає 12 країн, які перемагали на Євробаченні лише 1 раз.
- Деякі з цих країн більше не беруть участі в конкурсі, а інші продовжують намагатися повторити свій успіх.
За всю історію Євробачення деякі країни ставали переможцями кілька разів, а деякі — лише один. Попри активну участь і часто яскраві виступи, цим державам вдалося здобути головний трофей лише раз.
Деякі з цих країн уже давно не доходять до фіналу, інші щороку пробують знову, та поки – безрезультативно. 24 Канал розповідає про тих, кому вдалося виграти Євробачення лише один раз.
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Які країни мають найменше перемог на Євробаченні
Для багатьох країн перемога на Євробаченні – справа національного престижу, до якої йдуть роками. Однак історія конкурсу знає випадки, коли країнам вдавалося вирвати перемогу лише один раз – і більше ніколи не повторити цього тріумфу.
Кришталевий мікрофон переможця Євробачення / Фото EBU
Цікаво, що деякі з них – країни, які нині навіть не беруть участі у конкурсі.
Країни з однією перемогою:
- Португалія – 2017 рік, Сальвадор Собрал з піснею "Amar Pelos Dois". Ця перемога унікальна тим, що принесла країні найбільшу кількість балів в історії конкурсу на той момент;
- Азербайджан – 2011 рік, дует Ельдар і Нігяр з піснею "Running Scared";
- Росія – 2008 рік, Діма Білан з піснею "Believe";
- Сербія – 2007 рік, Марія Шерифович з піснею "Molitva";
- Фінляндія – 2006 рік, Lordi з піснею "Hard Rock Hallelujah";
- Греція – 2005 рік, Єлена Папарізу з піснею "My Number One";
- Туреччина – 2003 рік, Sertab Erener з піснею "Everyway That I Can";
- Латвія – 2002 рік, Marie N з піснею "I Wanna";
- Естонія – 2001 рік, Tanel Padar, Dave Benton і 2XL з піснею "Everybody". Зауважимо, що це перша перемога пострадянської країни;
- Югославія – 1989 рік, Riva з піснею "Rock Me". Цікаво, що ця перемога була здобута незадовго до розпаду держави;
- Бельгія – 1986 рік, Sandra Kim з піснею "J'aime la vie". Наймолодша переможниця конкурсу за всю історію (13 років);
- Монако – 1971 рік, Séverine з піснею "Un banc, un arbre, une rue". Єдина перемога крихітної країни, яка згодом зникла з конкурсу.
До слова, є понад 20 країн, які взагалі ніколи не перемагали на Євробаченні. Зауважимо, що серед них є держава, яка вперше виступила 54 роки тому, проте головного трофей так і жодного разу не здобула.