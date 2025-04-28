Українка, яка стала останньою принцесою Кореї: неймовірна історія Юлія Муллок

Донька українських емігрантів Юлія (Джулія) Муллок із Пенсильванії стала останньою принцесою Кореї. Попри складнощі та випробування, вона залишила в історії значний слід завдяки добрим справам і щирій любові до людей.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на "Українки".

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Як Юлія зустріла принца Корейської імперії

Юлія народилася 18 березня 1928 року в Пенсильванії (США) в родині українських емігрантів.

Вона здобула хорошу освіту та працювала в команді одного з провідних архітекторів Нью-Йорка, яка розробляла знамениту скляну піраміду для Лувру.

Однак особисте життя жінки довгий час не складалося. Шукаючи змін, 35-річна Юлія вирішила поїхати до Іспанії та розклеїла оголошення про продаж своєї квартири. Невдовзі її новий співробітник, випускник Принстона Ї Ґу, який виявився останнім принцом Корейської імперії, прийшов оглянути житло.

Юлія Муллок та Ї Ґу / Фото з відкритих джерел

Хоча він був молодшим за неї на рік, Ї Ґу вподобав Юлію і не хотів, щоб вона залишала Нью-Йорк.

Як українка стала принцесою Кореї

Принц попросив Юлію залишитися в Штатах заради нього. Незабаром він зробив їй пропозицію – українською мовою. Хоча в українській діаспорі того часу шлюби з представниками інших націй не були поширеними, а цей союз вважався мезальянсом, батьки нареченої дали своє благословення.

Що таке мезальянс Мезальянс – це термін, що позначає шлюб між людьми, які належать до різних соціальних, економічних або культурних класів, або мають значну різницю в статусі. Зазвичай цей термін використовують для опису союзу, що вважається "несприятливим" або "неподібним" через різницю в походженні, стані, віці чи інших характеристиках. У минулому, особливо в аристократичних колах, такий шлюб міг бути неприязно сприйнятий або навіть засуджений через соціальні норми.

Так вона стала принцесою Кореї, за якою до кінця життя закріпився титул "Її Імператорська Величність".

Юлія Муллок стала принцесою Кореї / Фото з відкритих джерел

Однак варто зазначити, що корейська монарша династія на той час вже втратила свою владу. Країна перетворилася на президентську республіку, а всі імператорські маєтки були націоналізовані.

У 1963 році, після приходу нового президента до влади, було дозволено повернення королівської родини до Кореї, а також оселення у одному з палаців Сеула. Проте було очевидно, що монархи вже не зможуть відновити свою владу.

Чому у подружжя не склалося сімейне життя

Однак життя принцеси Юлії було нелегким не лише через відсутність влади. Батьки її чоловіка так і не змогли прийняти її, а відсутність дітей лише посилювала неприязнь до невістки.

Щоб відволіктися, Юлія активно займалася благодійною діяльністю, допомагаючи сиротам та відкривши магазин одягу, пошитого людьми з інвалідністю. Місцеві дали їй прізвисько "Велика мама". Однак, іронія полягала в тому, що слово "мама" вона чула лише від чужих людей, адже у подружжя так і не було власних дітей.

Королева Кореї (зліва) і Юлія у 1982 році влаштували благодійний ярмарок одягу / Фото з відкритих джерел

Згодом Юлія та Ї Ґу удочерили дівчинку, яку назвали Євгенією. Проте, обставини виявилися сильнішими за кохання, і в 1982 році пара офіційно розлучилася після 20 років шлюбу. Цікаво, жоден із них так і не вступив у новий шлюб. Принц переїхав до Японії, де працював викладачем архітектури, а остання принцеса Кореї залишилася жити в Сеулі.

Юлія померла на 90-му році життя в будинку для літніх людей на Гаваях. Вона пережила свого колишнього чоловіка, принца Кореї Ї Ґу, на 12 років.

До слова, раніше ми розповідали про іншу знамениту українку – Марину В'язовську. Вона змогла розв'язати математичну задачу про пакування куль, що непокоїла вчених цілих 400 років. За це вона отримала медаль Філдса – найпрестижнішу нагороду у світі математики.