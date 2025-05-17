Проклав маршрут на Місяць та працював механіком в Полтаві: загадковий український винахідник

Українці неймовірно талановиті, багато винаходів родом саме із нашої держави. Зокрема, також і перший у світі гвинтокрил насправді створив українець.

Ім’я Ігоря Сікорського відоме всьому світу як піонера вертолітної авіації, але мало хто знає, що ще до нього українець Юрій Кондратюк розробив і запатентував перший у світі проєкт гвинтокрила, який літав вертикально. Про це пише 24 Канал.

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Що відомо про нього

Ще цікавіше: Юрій Кондратюк (справжнє ім’я – Олександр Шаргей) – людина, яка розрахувала траєкторію польоту на Місяць, яку згодом використало NASA під час місії "Аполлон-11". Так-так: саме українець, без жодної офіційної освіти, у 1920-х роках описав гравітаційний маневр та ідею місячного модуля, задовго до космічної ери.

Його напрацювання лежали в основі того, як людство вперше ступило на Місяць у 1969 році. Сам Кондратюк усе життя жив під чужим ім’ям, переховувався від радянської влади і працював механіком на елеваторі в Полтаві.

Після війни він працював механіком в зерносховищах, де самотужки спроєктував найвищу на той час у світі дерев’яну вежу-елеватор. Вона була настільки інноваційною, що викликала підозру НКВС — мовляв, не міг "звичайний механік" зробити це без "диверсійного наміру".

Микола Хвильовий був письменником і символом "Розстріляного відродження", закінчив життя самогубством 13 травня 1933 року. Він служив у Червоній армії, писав у стилі європейського експресіонізму, і його порівнюють з Камю через глибоке переживання абсурду та духовної самотності.