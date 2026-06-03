Фіолетовий колір забороняли, а за футбол ув'язнювали: які 3 дивні заборони колись діяли у світі

У різні епохи людей могли покарати за речі, які на сьогодні здаються звичними. Відтак у середньовічній Англійї могли ув'язнити за гру у футбол, а у Стародавцьому Римі не кожен міг носити фіолетовий одяг. І навіть зараз у Венеції існує заборона на годування голубів.

Які існували незвичні заборони, за порушення яких могли оштрафувати чи навіть ув'язнити, дізнавався 24 Канал.

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Як не можна було носити фіолетовий одяг та грати у футбол

У Стародавньому Римі не всім дозволяли носити фіолетовий колір

У часи Римської імперії фіолетовий колір був доступний не кожному. На Early Church History розповідається, що тірський пурпур у той час вважали кольори влади та багатства, а тому носити такий колір міг лише імператор чи представники знаті.

Серед причин, чому такий колір носили лише імператори та знать, було те, що його у стародавньому світі отримували з морських равликів Murex з фінікійського узбережжя. І для фарбування лише однієї тоги подрібнювали до 10 тисяч молюсків. Тому це був доволі дорогий барвник.

За футбол можна було потрапити до в'язниці

Футбол у середньовічній Англії намагалися заборонити. У 1314 році король Едуард 2 видав указ, який забороняв гру у футбол. За порушення цього указу порушників могли посадити до в'язниці.

Як зазначало в розпорядженні, через "метушню навколо великих м'ячів" у місті виникають проблеми, а тому такі ігри слід припинити. Але попри таку заборону, популярність футболу не вщухала.

Варто зауважити, що середньовічний футбол мало нагадував сучасну гру, адже тоді в ньому брали участь десятки, а інколи і сотні людей. Крім того, матчі нерідко закінчувалися бійками.

У Венеції заборонили годувати голубів

Водночас одна із найдивніших сучасних заборон стосується голубів. Наприклад у Венеції цих тварин туристам та місцевим заборонили годувати цих тварин. Все через те, що велика кількість таких птахів пошкоджувала історичні пам'ятки міста, а пташиний послід пришвидшує руйнування старовинних будівель, пишуть в UPI.

Для порушників цього закону передбачався штраф, а продавців зерна для туристів також карали. У 2008 році штраф складав 50 євро.

Яка заборона існує в Іспанії?

У місті Пальма-де-Майорка не можна купляти товари у неліцензованих вуличних продавців. За це передбачається штраф. Відтак серед випадків вже були історії, коли правоохоронці вилучили в одного продавця в місті партію сонцезахисних окулярів, а покупця оштрафували за придбання товару.

Для продавців штрафи можуть становити від 750 до 1500 євро, тоді як покупцям загрожує покарання від 100 до 750 євро. Ще торік місцева влада почала проводити інформаційну кампанію, щоб попередити про нові правила як туристів, так і мешканців острова.