Какие существовали необычные запреты, за нарушение которых могли оштрафовать или даже посадить, узнавал 24 Канал.

Читайте также После этого случая мир сошел с ума: как "Мона Лиза" стала самой известной картиной в мире

Как нельзя было носить фиолетовую одежду и играть в футбол

В Древнем Риме не всем разрешали носить фиолетовый цвет

Во времена Римской империи фиолетовый цвет был доступен не каждому. На Early Church History рассказывается, что тирский пурпур в то время считали цвета власти и богатства, а потому носить такой цвет мог только император или представители знати.

Среди причин, почему такой цвет носили только императоры и знать, было то, что его в древнем мире получали из морских улиток Murex с финикийского побережья. И для окрашивания только одной тоги измельчали до 10 тысяч моллюсков. Поэтому это был довольно дорогой краситель.

Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

За футбол можно было попасть в тюрьму

Футбол в средневековой Англии пытались запретить. В 1314 году король Эдуард 2 издал указ, который запрещал игру в футбол. За нарушение этого указа нарушителей могли посадить в тюрьму.

Как отмечалось в распоряжении, из-за "суеты вокруг больших мячей" в городе возникают проблемы, а потому такие игры следует прекратить. Но несмотря на такой запрет, популярность футбола не утихала.

Стоит заметить, что средневековый футбол мало напоминал современную игру, ведь тогда в нем участвовали десятки, а иногда и сотни людей. Кроме того, матчи нередко заканчивались драками.

В Венеции запретили кормить голубей

В то же время один из самых странных современных запретов касается голубей. Например в Венеции этих животных туристам и местным запретили кормить этих животных. Все потому, что большое количество таких птиц повреждало исторические памятники города, а птичий помет ускоряет разрушение старинных зданий, пишут в UPI.

Для нарушителей этого закона предусматривался штраф, а продавцов зерна для туристов также наказывали. В 2008 году штраф составлял 50 евро.

Какой запрет существует в Испании?

В городе Пальма-де-Майорка нельзя покупать товары у нелицензированных уличных продавцов. За это предусматривается штраф. Поэтому среди случаев уже были истории, когда правоохранители изъяли у одного продавца в городе партию солнцезащитных очков, а покупателя оштрафовали за приобретение товара.

Для продавцов штрафы могут составлять от 750 до 1500 евро, тогда как покупателям грозит наказание от 100 до 750 евро. Еще в прошлом году местные власти начали проводить информационную кампанию, чтобы предупредить о новых правилах как туристов, так и жителей острова.