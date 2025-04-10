Шукають цвяхи, просять вибачення у ляльок і бояться "Макбета": 7 забобонів, в які вірять актори

Людям зазвичай притаманно вірити у забобони – хтось боїться, коли дорогу перебігає чорна кішка, а хтось вірить, що розсипана сіль приведе до сварки. Однак доволі забобонними є актори театру.

У них є чимало цікавих забобонів. Більше про них розкаже 24 Канал з посиланням на блогерку chudo.buto у TikTok.

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7 забобонів серед акторів

Якщо в актора на репетиції падає текст, то він не може просто підняти його. У такому випадку актор сідає на текст і не відриваючи його від "п'ятої точки" піднімає. Річ у тім, що існує забобон, що якщо просто підняти текст – то нових ролей в актора не буде.

І якщо ми говоримо про нові ролі, то актори вірять, що цим можна завдячувати знайденому на сцені цвяхові. Якщо його знайти – то, як вірять актори, скоро треба чекати нову роль.

Якщо у виставі використовують ляльок і котрась із них випадково впаде, то перед нею необхідно попросити вибачення. Інакше, як каже забобон, лялька образиться і не буде співпрацювати під час вистави.

Образитися, до речі, може не тільки лялька. Якщо ж серед реквізитів для вистави є маски, то не можна брати їх пальцями за очі. Вона не тільки образиться, але і їй буде боляче.

Більше про забобони в театрі: дивіться відео

Також актори вірять, що якщо генеральний прогін вистави пройшов жахливо, то значить прем'єра буде блискучою. Але перед виставою не можна казати "нехай щастить", а лише "ні пуху ні пера".

А ось на заході актори бояться п'єси Вільяма Шекспіра "Макбет". Бояться настільки, що в театрі не можна згадувати її назви. Кажуть хіба що, що це "шотландська п'єса". Бо її вважають проклятою через серію трагічних випадків під час вистав як з акторами, так і глядачами.