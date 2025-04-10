У них есть немало интересных суеверий. Больше о них расскажет 24 Канал со ссылкой на блогера chudo.buto в TikTok.

Интересно Неизвестный Шекспир: нашли версию сонета, которая была утеряна 400 лет

7 суеверий среди актеров

Если у актера на репетиции падает текст, то он не может просто поднять его. В таком случае актер садится на текст и не отрывая его от "пятой точки" поднимает. Дело в том, что существует предрассудок, что если просто поднять текст – то новых ролей у актера не будет.

И если мы говорим о новых ролях, то актеры верят, что этим можно благодарить найденному на сцене гвоздю. Если его найти – то, как верят актеры, скоро надо ждать новую роль.

Если в спектакле используют кукол и какая-то из них случайно упадет, то перед ней необходимо извиниться перед ней. Иначе, как говорит суеверие, кукла обидится и не будет сотрудничать во время спектакля.

Обидеться, кстати, может не только кукла. Если же среди реквизитов для спектакля есть маски, то нельзя брать их пальцами за глаза. Она не только обидится, но и ей будет больно.

Больше о суевериях в театре: смотрите видео

Также актеры верят, что если генеральный прогон спектакля прошел ужасно, то значит премьера будет блестящей. Но перед спектаклем нельзя говорить "пусть везет", а лишь "ни пуха ни пера".

А вот на западе актеры боятся пьесы Уильяма Шекспира "Макбет". Боятся настолько, что в театре нельзя упоминать ее названия. Говорят разве что, что это "шотландская пьеса". Потому что ее считают проклятой из-за серии трагических случаев во время спектаклей как с актерами, так и зрителями.