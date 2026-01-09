Сьогодні такого вже не побачиш: як виглядав засніжений Львів 100 років тому

Січень 2026 року засніжив Львів так, як цього вже давно не було. Однак 100 років тому зими були значно суворішими, а сніг на вулицях міг лежати місяцями.

Як виглядав засніжений Львів 100 років тому?

Найбільш захопливі зимові світлини Львова дійшли до нас з австрійського та польського періодів. Тодішні зими були по-справжньому суворими: тривалі морози, стабільні мінусові температури й рясні снігопади.

Через мінімальний вплив підземних комунікацій на температуру дорожнього покриття та відсутність інтенсивного руху транспорту сніг на вулицях міг лежати аж до настання теплої погоди.

Засніжена вулиця Стрийська у 1920 – 1930-х роках / Фото "Фотографії старого Львова"

На архівних фотографіях нерідко можна побачити справжні снігові стіни вздовж доріг, які подекуди заввишки до двох метрів і навіть більше.

Про автоматизовану снігоприбиральну техніку тоді ніхто й уявлення не мав. Тому вулиці розчищали лопатами. Втім, поява електричних трамваїв дещо полегшила ситуацію. Спереду вагонів кріпили спеціальні снігозбирачі, які відгортали сніг з колій на узбіччя. Завдяки цьому трамваї могли курсувати навіть після потужних заметілей.

Трамвай розчищає сніг / Фото "Фотографії старого Львова"

Водночас зі снігом на залізниці боролися ще винахідливіше. Уздовж колій з обох боків споруджували імпровізовані стіни зі снігових блоків. Такий бар'єр захищав колію від заметілі.

Снігові стіни біля залізничних колій / Фото "Фотографії старого Львова"

Також в ті часи зима у Львові була не лише випробуванням, а й часом розваг. Про лижний спуск і трамплін на Кайзервальді за польських часів чув майже кожен, а в роки, коли снігу було вдосталь, для катання на санчатах та лижах підходили майже всі парки міста з пагорбами та схилами. Особливо популярним був парк Кілінського, нині відомий як Стрийський парк.

Львів'яни катаються на лижах по засніжених парках / Фото "Фотографії старого Львова"

Особливо в пам'яті львів'ян закарбувалася зима 1912 року. Тоді сніг лежав у місті навіть у середині квітня. Цікаво, що майже через 100 років ситуація у місті повторилася.

Коли у Львові перестане сніжити?

Синоптикиня Львівського регіонального гідрометцентру Олександра Тузяк у коментарі для ZAXID.NET повідомила, що лише за 7 – 8 січня у регіоні випало 42% від середньомісячної норми опадів.

Найближчі дні Львівщина перебуватиме в тиловій частині циклону, який змістився з Балкан на Білорусь. Інтенсивність опадів буде зменшуватись, але поки що не буде припинятись. Якщо припинення будуть, то буквально на кілька годин, максимум – на пів дня. Сніг підсипатиме кожного дня, включно по 14 січня,

– повідомила синоптикиня.

Також у Львові та області прогнозують сильні пориви вітру. Навіть у періоди послаблення опадів вітер здуватиме сніг з дахів. Найближчими днями на Львівщині також можливі хуртовини різної інтенсивності – від слабких до помірних.

Яка найдовша вулиця у Львові?

Попри поширену думку, що Городоцька – найдовша вулиця Львова, насправді цей титул належить Зеленій. Вона простягається майже на 9 кілометрів.

Її історія починається ще у 16 столітті, коли вулицю називали Влоський міст або Влоська дорога через вихідців із Валахії, що користувалися цим шляхом. Згодом за нею закріпилася народна назва "Зелена" через густі гаї та мальовничі пагорби, якими пролягав шлях.

За століття існування вулиця змінила вісім назв, зокрема у періоди австрійського, польського та німецького правління. Однак від 1944 року її назва залишилася незмінною, що для Львова є доволі рідкісним явищем.