Коли кава стає небезпечною: як потрібно заварювати напій

Кава є улюбленим напоєм багатьох людей, проте вона може також і шкодити організму. Зокрема, на це впливає кілька факторів.

Спосіб приготування кави може впливати на рівень "поганого" холестерину. Про це пише 24 Канал із посиланням на журнал Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases.

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Як це впливає на каву

Виявилося, що фільтрація під час заварювання значно зменшує концентрацію сполук, які впливають на ліпідний профіль.

У каві містяться дітерпени, зокрема кафестол і кавеол, які сприяють підвищенню холестерину. Дослідники зі Швеції протестували різні методи заварювання і встановили, що традиційне кип’ятіння кави у великій каструлі дає найвищий рівень цих сполук.

Найбільшу концентрацію кафестолу зафіксували в еспресо – 1060 міліграмів на літр. Кава з автоматів містила 174 міліграми на літр кафестолу і 135 міліграмів на літркавеолу. Помірні значення спостерігалися у напоях із френч-пресу.



Заварювання кави може вплинути на її користь / Фото Pexels

Найкращим варіантом виявилася кава, що пройшла через паперовий фільтр. У ній рівень кафестолу становив лише 11,5 міліграмів на літр, а кавеолу – 8,2 міліграма на літр. Такий метод може знизити ризик атеросклеротичних захворювань на 13% за п’ять років і на 36% за сорок.

Хоча дослідження має обмеження, отримані дані свідчать, що вибір способу приготування кави може відігравати важливу роль у підтримці здоров'я серцево-судинної системи. Цікаво, що є тест із кавою під час співбесіди на роботі – ми розповідали, як його пройти.

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