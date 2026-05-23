Туристи фотографують зелені стільці у Парижі щодня, але мало хто знає їхню справжню історію

Блукаючи Парижем, милуючись архітектурою та атмосферою, ви точно хоча б раз помічали знамениті зелені стільці у місцевих парках. Для туристів вони давно стали частиною французького шарму, однак мало хто знає, що ці прості на перший погляд меблі мають власну історію створення.

Як у парках Парижа з'явилися зелені стільці?

Ще у 18 столітті у паризьких садах почали відмовлятись від звичайних лавок на користь окремих переносних стільців. Людям подобалось, що їх можна було легко пересунути ближче до сонця, тіні чи фонтану. Спочатку користування такими стільцями було платним.

Зелені стільці у Парижі / фото France Adventurer

Приватні компанії здавали їх в оренду відвідувачам парків, що подобалось далеко не всім парижанам. Згодом французька влада втрутилась та почала поступово викуповувати меблі для громадського користування. У 1923 році з'явилась модель стільців, яка сьогодні вважається класичною. Її створили спеціально для Люксембурзького саду на замовлення Сенату Франції, розповідає Jardin du Luxembourg.

Саме тому ці меблі часто називають стільцями "SENAT". З часом вони стали справжнім символом Парижа та почали з'являтись в інших садах міста. Легендарні зелені стільці виготовляли зі сталі, тому вони були досить важкими. Наприклад, звичайний стілець важив понад 7 кілограмів. Це робили не випадково: велика вага захищала меблі від крадіжок та не дозволяла їм перевертатись під час сильного вітру.

У 2000-х роках дизайнер Фредерік Софія вирішив переосмислити культову модель. Він детально вивчав старі стільці у Люксембурзькому саду та помітив, що вони не надто зручні. Так з'явилась нова версія під назвою "Люксембург". Нові стільці зробили легшими, ергономічнішими та яскравішими. Їх почали виготовляти з алюмінію, а також випускати у різних кольорах. Саме ця модель швидко стала популярною далеко за межами Франції та перетворилась на один із найвідоміших прикладів французького дизайну.

Зелені стільці у Парижі / фото Landen Kerr

Де у Парижі можна знайти легендарні зелені стільці?

Люксембурзький сад

Одним із найпопулярніших місць для відпочинку зі знаменитими стільцями є Люксембурзький сад. Тут їх можна побачити біля Люксембурзького палацу, навколо фонтанів та поруч із великим басейном, де діти запускають маленькі вітрильники. Особливо атмосферною вважається зона біля фонтану Медічі. Саме там багато туристів та парижан люблять проводити час навесні та восени, слухаючи шум води та милуючись краєвидами саду.

Сад Тюїльрі

Не менш популярними зелені стільці є у саду Тюїльрі, який розташований поруч із Лувром. Тут меблі розставлені вздовж алей, біля фонтанів та у затінку каштанових дерев. Місцеві часто приходять сюди на пікніки або просто відпочити після роботи. Особливо популярними є місця біля Великого басейну, де можна засмагати, читати або спостерігати за життям Парижа.

Сад Тюїльрі / інстаграм alina_.datsenko

Сад Пале-Рояль

Ще одне місце, де можна знайти культові зелені стільці, – це сад Пале-Рояль. Через більш приховане розташування він має спокійнішу атмосферу та особливо подобається самим парижанам. Найбільше стільців розташовано біля центрального фонтану. У теплу пору року тут часто відпочивають працівники сусідніх офісів та туристи, які хочуть ненадовго сховатись від шумних вулиць Парижа.