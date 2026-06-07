Майже 29 тисяч гумових качечок мандрували океанами: як їхня подорож допомогла науці

У 1992 році дослідниками світового океану випадково стали жовті гумові качечки, які зазвичай використовують, коли приймають ванну. Річ у тім, що під час сильного шторму судно посеред Тихого океану втратило 12 контейнерів, зокрема 1 із них перевозив 28 800 гумових качечок.

Чому жовті гумові качечки потрапили в океан та які дослідження були проведені завдяки цьому, пояснив вчитель географії Андрій Уткін на своїй сторінці у Threads.

Читайте також Цей льодяник Chupa Chups майже неможливо відкрити: що ховалося під надміцною упаковкою

Жовті гумові качечки подолали 29 тисяч кілометрів світовими водами

Під час шторму контейнеровоз Ever Laurel, який прямував з Японії до США, втратив вантаж. Всі 12 контейнерів почали тонути у водах, але 1 з них розколовся так, що іграшки, які були всередині, опинилися на поверхні води. Це призвело до того, що жовті гумові каченята подолали від 3 тисяч до 29 тисяч кілометрів.

Гаджети хапайте – подарунки вигравайте! У матеріалах рубрики Техно 24 знаходьте клікабельні гаджети і беріть участь у щотижневому розіграші навушників OPPO. А наприкінці акції 16 червня розіграємо головний приз – смартфон OPPO Reno15 F. Успіхів у пошуку!

Відомо, що спочатку вони доплили до берегів Аляски, потім їх віднесло до берегів Японії. Вже у 2000 році вони опинилися в північній частині Атлантичного океану, а у 2003 році вони дістались Північної Америки вже з боку Атлантики, йдеться на сторінці Кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн Київського національного університету імені Тарас Шевченка.

До речі, останні качечки були виявлені у Великій Британії. А у 2011 році була навіть опублікована книга, де описали подорож іграшок та відтворили їхній маршрут.



Як мандрували качечки понад 10 років / Cкриншот з треду Андрія Уткіна, Threads

Цікаво, що колекціонери навіть почали полювання за цими качечками, які вдавалося знайти біля берегів. Ціна за одну могла сягати 1 000 доларів.

Попри це, гумові іграшки змогли ще й допомогли дослідникам океану. За допомогою них вдалося відстежувати рух сміття в океані. Цим займався американський океанограф Кертіс Еббсмейер. Крім того, допомагав у цьому яскравий колір качечок.

Навіть NASA на основі цієї історії створили експеримент для вивчення підводних течій: вони запустили серію нових гумових качечок біля одного з гренландських льодовиків.

Вони (качечки – 24 Канал) допомогли перевірити комп'ютерні моделі на кшталт OSCUR і краще зрозуміти, як поверхневі течії переносять воду та предмети між океанами. Отак от виявилося, що дитяча іграшка може бути не гіршим дослідницьким буєм, ніж дороге наукове обладнання,

– підсумував Андрій Уткін.

Як океан забруднюється через пластик?

Ще торік аналіз некомерційної організації Oceana свідчив про те, що масштаби пластикового забруднення океану пов'язані з продукцією компанії Coca-Cola.

За прогнозами, до 2030 року компанія генеруватиме близько 602 мільйонів пластикових відходів, які можуть потрапляти у світові океани та водні шляхи. Такий обсяг пластику зміг би заповнити шлунки 18 мільйонів китів.

Розв'язати цю проблему найефективніше можна повернувши багаторазове пакування продукції. Сама ж Coca-Cola нині робить ставку на збільшення частки переробленої сировини та вдосконалення систем збору відходів.