Скрудж чи Бернс: хто очолив рейтинг найбагатших вигаданих персонажів

Якщо ви фанат телебачення, ігор або книг, то, швидше за все, знаєте багатьох вигаданих персонажів. Але чи знаєте ви, хто з них має найбільші статки?

ЗМІ склали рейтинг вигаданих персонажів з найбільшими статками. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.

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Статки переможця складають 65 мільярдами доларів

Фанати мультфільмів можуть припустити, що містер Бернс із "Сімпсонів" і містер Монополія (талісман настільної гри Монополія) мають найбільші статки. Однак їх статки далекі від першого місця у списку.

Статки містера Монополії складають приголомшливі 1,2 мільярда доларів. Але містер Бернс із "Сімпсонів" виявився багатшим.



Містер Монополія / Фото з відеогри

Він є одним з найбільш впізнаваних персонажів попкультури і значно багатший. Його статки складають колосальні 1,5 мільярда доларів.

Можливо, це пов'язано з його недостатньою щедрістю та нехтуванням безпекою своїх підлеглих, ставлячи прибуток вище за добробут інших.

Бернс народився у бідній родині, але був усиновлений багатим мільярдером, який навчив його важливості грошей.



Скрудж МакДак / Скриншот

Однак найбагатший вигаданий персонаж має статки більші, ніж містер Монополія та містер Бернс разом узяті, і посідає перше місце з приголомшливими 65 мільярдами доларів.

Мовиться про неповторного Скруджа МакДака. Мультиплікаційний персонаж, створений у 1947 році Волтом Діснеєм, здобуває багатство завдяки хитрим діловим угодам та ощадливим витратам.

Скрудж МакДак, що пірнає в купу грошей, став у попкультурі скороченням для позначення надмірного багатства.