Їх шукає весь світ: 5 викрадених картин, які досі не вдалося знайти

Деякі шедеври світового мистецтва зникли за загадкових обставин і не знайшлися навіть через десятки років. Серед них – роботи Рембрандта, Рафаеля, Йоганнеса Вермеєра, Вінсента ван Гога та Пабло Пікассо.

Попри гучні розслідування, великі винагороди та зусилля правоохоронців, їхнє місцеперебування досі залишається невідомим. 24 Канал розповідає про п'ять всесвітньо відомих картин, які безслідно зникли й досі не можуть знайти.

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"Христос під час шторму на озері Генісарет", Рембрандт

Створена у 1633 році картина "Христос під час шторму на озері Генісарет" є одним із найцінніших зниклих творів мистецтва. На полотні зображено біблійний епізод, у якому Ісус втихомирює бурю, що застала його та учнів на човні.

"Христос під час шторму на озері Генісарет" / Картина Рембрандта

У ніч на 18 березня 1990 року картину викрали з Музею Ізабелли Стюарт Гарднер. Злодії, які видавали себе за поліцейських, винесли ще 12 творів, серед яких була й картина Йоганнеса Вермеєра "Концерт".

Двоє чоловіків змогли винести роботи, загальна вартість яких оцінюється приблизно у 500 мільйонів доларів, і жодну з них досі не повернули.

"Концерт", Йоганнес Вермеєр

Картина "Концерт" Йоганнеса Вермеєра вважається найдорожчим викраденим твором мистецтва у світі. Її оцінюють більш ніж у 200 мільйонів доларів.

"Концерт" / Картина Йоганнеса Вермеєра

"Концерт" датується 1664 роком і зображує класичну для Вермеєра тему – спокійну побутову сцену, виконану з майстерним використанням світла та деталей. На картині можна побачити, як чоловік і жінка грають на лютні та клавесині, а інша жінка співає.

"Портрет молодого чоловіка", Рафаель

"Портрет молодого чоловіка", написаний Рафаелем у XVI столітті, вважається одним із найвідоміших творів мистецтва, що зникли безслідно. Полотно належало польській родині Чарторийських, однак під час Другої світової війни його конфіскували нацисти.

"Портрет молодого чоловіка" / Картина Рафаеля

Згодом картина опинилася в руках Ганса Франка, який планував передати її до майбутнього музею Адольфа Гітлера. Востаннє твір бачили у 1945 році в резиденції Франка, і з того часу вона вважається зниклою. Повідомлення про нібито знайдену картину, що з'явилися у 2012 році, так і не підтвердилися.

"Маки", Вінсент ван Гог

Картина "Маки", створена Вінсентом ван Гогом у 1887 році, зникла з Музею Мохамеда Мохмуда Халіла у 2010 році й досі не знайдена. Вартість твору оцінюють приблизно у 50 мільйонів доларів.

"Маки" / Картина Вінсента ван Гога

Вважається, що на сюжет і кольорову гаму картини значно вплинула творчість французького художника Адольфа Монтічеллі, чиї яскраві кольори та контрастні композиції захоплювали Ван Гога.

"Голуб з горошком", Пабло Пікассо

Картина Пабло Пікассо "Голуб у горошку" також опинилася серед викрадених шедеврів. Її винесли з паризького музею у 2010 році разом із роботами інших відомих художників, а вартість полотна оцінюють приблизно у 28 мільйонів доларів.

"Голуб з горошком" / Картина Пабло Пікассо

Ця робота є характерним прикладом аналітичного кубізму – мистецького напряму, який Пікассо розвивав разом із Жоржем Браком. Для нього характерні поєднання живописних геометричних форм та нейтральної палітри кольорів.