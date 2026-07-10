Несмотря на громкие расследования, крупные вознаграждения и усилия правоохранительных органов, их местонахождение до сих пор остается неизвестным. 24 Канал рассказывает о пяти всемирно известных картинах, которые бесследно исчезли и до сих пор не найдены.

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"Христос во время шторма на озере Генисарет", Рембрандт

Созданная в 1633 году картина "Христос во время шторма на озере Генисарет" является одним из самых ценных пропавших произведений искусства. На полотне изображен библейский эпизод, в котором Иисус утихомиривает бурю, заставшую его и учеников на лодке.

"Христос во время бури на озере Генисарет" / Картина Рембрандта

В ночь на 18 марта 1990 года картину похитили из Музея Изабеллы Стюарт Гарднер. Воры, выдавшие себя за полицейских, вынесли еще 12 произведений, среди которых была и картина Йоханнеса Вермеера "Концерт".

Двое мужчин смогли вынести работы, общая стоимость которых оценивается примерно в 500 миллионов долларов, и ни одна из них до сих пор не возвращена.

"Концерт", Йоханнес Вермеер

Картина "Концерт" Йоханнеса Вермеера считается самым дорогим похищенным произведением искусства в мире. Ее стоимость оценивается более чем в 200 миллионов долларов.

"Концерт" / Картина Йоханнеса Вермеера

"Концерт" датируется 1664 годом и изображает классическую для Вермеера тему – спокойную бытовую сцену, выполненную с мастерским использованием света и деталей. На картине можно увидеть, как мужчина и женщина играют на лютне и клавесине, а другая женщина поет.

"Портрет молодого человека", Рафаэль

"Портрет молодого человека", написанный Рафаэлем в XVI веке, считается одним из самых известных произведений искусства, бесследно исчезнувших. Полотно принадлежало польской семье Чарторыйских, однако во время Второй мировой войны его конфисковали нацисты.

"Портрет молодого человека" / Картина Рафаэля

Впоследствии картина оказалась в руках Ганса Франка, который планировал передать ее в будущий музей Адольфа Гитлера. В последний раз произведение видели в 1945 году в резиденции Франка, и с тех пор оно считается пропавшим. Сообщения о якобы найденной картине, появившиеся в 2012 году, так и не подтвердились.

"Маки", Винсент ван Гог

Картина "Маки", созданная Винсентом ван Гогом в 1887 году, исчезла из Музея Мохамеда Мохмуда Халила в 2010 году и до сих пор не найдена. Стоимость произведения оценивается примерно в 50 миллионов долларов.

"Маки" / Картина Винсента ван Гога

Считается, что на сюжет и цветовую гамму картины значительно повлияло творчество французского художника Адольфа Монтичелли, чьи яркие цвета и контрастные композиции восхищали Ван Гога.

"Голубь в горошек", Пабло Пикассо

Картина Пабло Пикассо "Голубь в горошку" также оказалась среди похищенных шедевров. Ее вынесли из парижского музея в 2010 году вместе с работами других известных художников, а стоимость полотна оценивается примерно в 28 миллионов долларов.

"Голубь в горошке" / Картина Пабло Пикассо

Эта работа является характерным примером аналитического кубизма – художественного направления, которое Пикассо развивал вместе с Жоржем Браком. Для него характерно сочетание живописных геометрических форм и нейтральной цветовой палитры.