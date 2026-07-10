Попри гучні розслідування, великі винагороди та зусилля правоохоронців, їхнє місцеперебування досі залишається невідомим. 24 Канал розповідає про п'ять всесвітньо відомих картин, які безслідно зникли й досі не можуть знайти.

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"Христос під час шторму на озері Генісарет", Рембрандт

Створена у 1633 році картина "Христос під час шторму на озері Генісарет" є одним із найцінніших зниклих творів мистецтва. На полотні зображено біблійний епізод, у якому Ісус втихомирює бурю, що застала його та учнів на човні.

"Христос під час шторму на озері Генісарет" / Картина Рембрандта

У ніч на 18 березня 1990 року картину викрали з Музею Ізабелли Стюарт Гарднер. Злодії, які видавали себе за поліцейських, винесли ще 12 творів, серед яких була й картина Йоганнеса Вермеєра "Концерт".

Двоє чоловіків змогли винести роботи, загальна вартість яких оцінюється приблизно у 500 мільйонів доларів, і жодну з них досі не повернули.

"Концерт", Йоганнес Вермеєр

Картина "Концерт" Йоганнеса Вермеєра вважається найдорожчим викраденим твором мистецтва у світі. Її оцінюють більш ніж у 200 мільйонів доларів.

"Концерт" / Картина Йоганнеса Вермеєра

"Концерт" датується 1664 роком і зображує класичну для Вермеєра тему – спокійну побутову сцену, виконану з майстерним використанням світла та деталей. На картині можна побачити, як чоловік і жінка грають на лютні та клавесині, а інша жінка співає.

"Портрет молодого чоловіка", Рафаель

"Портрет молодого чоловіка", написаний Рафаелем у XVI столітті, вважається одним із найвідоміших творів мистецтва, що зникли безслідно. Полотно належало польській родині Чарторийських, однак під час Другої світової війни його конфіскували нацисти.

"Портрет молодого чоловіка" / Картина Рафаеля

Згодом картина опинилася в руках Ганса Франка, який планував передати її до майбутнього музею Адольфа Гітлера. Востаннє твір бачили у 1945 році в резиденції Франка, і з того часу вона вважається зниклою. Повідомлення про нібито знайдену картину, що з'явилися у 2012 році, так і не підтвердилися.

"Маки", Вінсент ван Гог

Картина "Маки", створена Вінсентом ван Гогом у 1887 році, зникла з Музею Мохамеда Мохмуда Халіла у 2010 році й досі не знайдена. Вартість твору оцінюють приблизно у 50 мільйонів доларів.

"Маки" / Картина Вінсента ван Гога

Вважається, що на сюжет і кольорову гаму картини значно вплинула творчість французького художника Адольфа Монтічеллі, чиї яскраві кольори та контрастні композиції захоплювали Ван Гога.

"Голуб з горошком", Пабло Пікассо

Картина Пабло Пікассо "Голуб у горошку" також опинилася серед викрадених шедеврів. Її винесли з паризького музею у 2010 році разом із роботами інших відомих художників, а вартість полотна оцінюють приблизно у 28 мільйонів доларів.

"Голуб з горошком" / Картина Пабло Пікассо

Ця робота є характерним прикладом аналітичного кубізму – мистецького напряму, який Пікассо розвивав разом із Жоржем Браком. Для нього характерні поєднання живописних геометричних форм та нейтральної палітри кольорів.