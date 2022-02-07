Три роки полону з діабетом: стан українки Світлани Довгаль значно погіршився

Українка Світлана Довгаль протягом 3 років перебуває у СІЗО окупованого Донецька. Стан жінки, яка хвора на цукровий діабет, останнім часом значно погіршився.

Як розповіла омбудсменка Людмила Денісова, жінка зникла 22 липня 2019 року. Після окупації Довгаль виїжджала до Києва в пошуках роботи, проте повернулась додому.

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Світлану утримували в катівні "Ізоляція"

Після цього вона працювала адміністраторкою готелю. Проти Довгаль сфабрикували справу – "шпигунство на користь України".

Майже весь час незаконно ув'язнена перебувала в катівні бойовиків "Ізоляція". Інші в'язні кажуть, що після допитів жінка була у синцях: її били, катували струмом, тримали у підвалі.

У полоненої загострились хронічні хвороби

Після цих катувань у Світлани загострились хронічні захворювання, які зумовив діабет. Українка потребує ліків, а натомість окупанти не надають їй жодної медичної допомоги.

Денісова звернулась до Червоного Хреста

Бойовики обурюють своєю жорстокістю: навіть ті ліки, які Світлані передає її мати, до жінки не потрапляють.

Людмила Денісова каже, що такі дії є порушенням не лише українського, а й міжнародного законодавства. Вона звернулась до керівництва МКЧХ в Україні з проханням терміново здійснити візит до Світлани Довгаль.

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Останні новини про українців у полоні окупантів:

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Текст публікації Людмили Денісової:

Майже 3 роки хвору на цукровий діабет громадянку України Світлану Довгаль незаконно утримують у СІЗО тимчасово окупованого Донецька.

Після перенесених тортур у жінки загострилися хронічні захворювання, спричинені цукровим діабетом. Через хворобу щитовидної залози, Світлана потребує постійного медикаментозного забезпечення.



Світлані Довгаль не надається жодна медична допомога. Крім того, ліки, які намагається передати їй мати, не потрапляють до полоненої.

Звертаюся до керівництва МКЧХ в Україні терміново здійснити візит до Світлани Довгаль, сприяти її негайній госпіталізації та забезпечити кваліфікованою медичною допомогою.