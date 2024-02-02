Тривога через МіГ-31К: Ігнат розповів, чи були ситуації, коли сирени не вмикали

Після частих зльотів винищувачів МіГ-31К в Україні почали роздумувати над тим, щоб повітряну тривогу оголошували лише у випадку реальної загрози. Раніше були випадки, коли Повітряні сили не вмикали сирени через зліт цього російського літака.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат. Попри це він наголосив, що у випадку зльоту МіГ-31К небезпека велика, при фіксації тривогу оголошують завжди.

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Тривога через МіГ-31К

Юрій Ігнат розповів, що справді, були випадки, коли в Україні не оголошували тривогу після зльоту винищувача МіГ-31К. Як зазначив речник, у цьому немає нічого дивного – інколи ворог підіймає борти приховано.

Це вже давненько такий випадок був… Я не можу вже пригадати, але МіГ завдавав ударів, коли не було інформації про зліт. Ворог використовує будь-які інструменти, засоби, щоб робити це приховано,

– констатував Ігнат.

Якщо інформація надходить, то тривогу через зліт МіГ-31К оголошують завжди. Коли ЗСУ отримують ці данні, вони не можуть знати, чи це переліт на інший аеродром, перебазування, чи тренувальний політ.

Якщо ж українські військові достеменно знають, що винищувач перебазовується на інший аеродром на дальніх підступах, то тривогу не будуть оголошувати. Однак МіГ-31К у небі – це завжди загроза. Випущена ракета досягає українських міст за лічені хвилини.

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