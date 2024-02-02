Тривога через МіГ-31К: Ігнат розповів, чи були ситуації, коли сирени не вмикали
Після частих зльотів винищувачів МіГ-31К в Україні почали роздумувати над тим, щоб повітряну тривогу оголошували лише у випадку реальної загрози. Раніше були випадки, коли Повітряні сили не вмикали сирени через зліт цього російського літака.
Про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат. Попри це він наголосив, що у випадку зльоту МіГ-31К небезпека велика, при фіксації тривогу оголошують завжди.
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Тривога через МіГ-31К
Юрій Ігнат розповів, що справді, були випадки, коли в Україні не оголошували тривогу після зльоту винищувача МіГ-31К. Як зазначив речник, у цьому немає нічого дивного – інколи ворог підіймає борти приховано.
Це вже давненько такий випадок був… Я не можу вже пригадати, але МіГ завдавав ударів, коли не було інформації про зліт. Ворог використовує будь-які інструменти, засоби, щоб робити це приховано,
– констатував Ігнат.
Якщо інформація надходить, то тривогу через зліт МіГ-31К оголошують завжди. Коли ЗСУ отримують ці данні, вони не можуть знати, чи це переліт на інший аеродром, перебазування, чи тренувальний політ.
Якщо ж українські військові достеменно знають, що винищувач перебазовується на інший аеродром на дальніх підступах, то тривогу не будуть оголошувати. Однак МіГ-31К у небі – це завжди загроза. Випущена ракета досягає українських міст за лічені хвилини.
Російські атаки: що відомо
- Останнім часом росіяни почали все більше в своїх атаках застосовувати балістичне озброєння. Україні важко його збивати, на відміну від крилатих ракет чи дронів. Однак, як зазначив Ігнат, не всі ракети досягають цілей, їх якість впала.
- Окупанти намагаються знайти нову тактику – тепер вони запускають "Шахеди" не лише на міста, а й безпосередньо на лінії зіткнення. Також ворог намагається максимально завдати удару по тих регіонах, які можуть підтримувати безпосередньо прифронтові території.
- У порівнянні з минулим роком окупанти змінили пріоритетні цілі – якщо раніше це були енергетичні об'єкти, то зараз вони ціляться по військових об'єктах, аеродромах, об'єктах військової інфраструктури. Однак разом зі збитими ракетами чи дронами, деяке озброєння просто не долітає до цілей.