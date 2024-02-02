Про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат. Він зазначив, що ведуться певні заходи з "пасивної оборони".

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Росіяни б'ють балістикою

Росіяни почали застосовувати в ракетних атаках більше балістичного озброєння. Юрій Ігнат розповів, що мова йде про ракети "Іскандер" та Х-22, аеробалістичні ракети "Кинджал", а також зенітні керовані ракети С-300.

Ігнат зазначив, Україна вже має можливість ефективно збивати російські "Шахеди" та крилаті ракети. Тому ворог вдається до балістики, яку можуть збивати лише певні засоби. Речник зазначив, що наразі найкращий захист від балістики – це пасивна оборона.

Противник часто б'є балістикою й по хибних цілях, так скажемо. І часто балістика не долітає туди, куди ворог мітить – є різні причини,

– зазначив Ігнат.

Він пригадав слова голови ГУР Кирила Буданова, який повідомляв, що якість ракет стає дедалі гіршою. Українці бачать наслідки ракетних обстрілів, з чого можна констатувати факт, що ракети летять не туди. Не всі балістичні ракети досягають своїх цілей.

Російські атаки дронами та ракетами