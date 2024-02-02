Очільниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк та речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону розповіли деталі про нічну російську атаку ударними БпЛА.

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Ворог шукає нову тактику

Наталія Гуменюк уточнила, що бойова робота у ніч проти 2 лютого була дуже потужною й тривала кілька годин – майже 6 годин маневрували БпЛА. За її словами, такими атаками окупанти намагаються виснажити системи та засоби ППО, а також українських захисників.

Ця нічна атака, за словами Гуменюк, вкотре викрила нову характерну особливість, що окупанти намагаються атакувати прифронтові території далекобійними баражувальними снарядами. Втім, така тактика не заважає збивати "Шахеди" й у прифронтових регіонах. Так, 2 дрони-камікадзе українські захисники збили на Херсонщині.

Гуменюк також повідомила, що 3 "Шахеди" збили у межах Кіровоградської області. Однак, не вдалося уникнути руйнувань. На щастя, минулося без постраждалих.

Зрозуміло, що ворог намагається максимально завдати удару по тих регіонах, які можуть підтримувати безпосередньо прифронтові території,

– зауважила Гуменюк.

Коментуючи, чому ворог націлився не тільки на прифронтові, а й на лінію зіткнення, в ОК "Південь" пояснили, що таким чином російські окупанти намагаються знайти нову тактику й виходять з тих можливостей, які мають. Гуменюк пояснила, що окупанти зазнають втрат і це не може не відображатися на бойових діях.

"Бойова робота на лівобережжі Херсонщини призвела до чергової втрати пункту боєпостачання. У зв'язку з цим – бачимо зниження артилерійських обстрілів. Вони (окупанти – 24 Канал) вишукують інші способи, якими вони можуть завдати ударів по наших потужностях, і не лише військових, а й регіону у цілому", – заявили в ОК "Південь".

Частина "Шахедів" була локаційно втрачена

Юрій Ігнат зазначив, що нічна атака "Шахедами" не мала жодних специфічних відмінностей. Ворог вкотре запустив дрони-камікадзе з трьох напрямків:

Приморсько-Ахтарськ, Краснодарський краї,

мис Чауда у тимчасово окупованому Криму.

Окупанти спрямували дрони таким чином, аби вони більше летіли східними областями. Ігнат повідомив, що загалом ворог запустив 24 "Шахеди", з яких вдалося збити 11. Водночас, речник Повітряних сил наголосив, що 7 БпЛА були локаційно втрачені й не досягли своїх цілей.

Знищено 11 ворожих БпЛА, але, крім того, 7 – можна теж додавати до активу, які не долетіли до своїх цілей і були локаційно втрачені. Тому, власне, маємо таку цифру як 18. Тому прохання відразу не лякатися тим, хто говорить, що мало збили,

– наголосив Ігнат.