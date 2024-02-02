Руководительница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк и спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона рассказали детали о ночной российской атаке ударными БПЛА.

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Враг ищет новую тактику

Наталья Гуменюк уточнила, что боевая работа в ночь на 2 февраля была очень мощной и длилась несколько часов – почти 6 часов маневрировали БПЛА. По ее словам, такими атаками оккупанты пытаются истощить системы и средства ПВО, а также украинских защитников.

Эта ночная атака, по словам Гуменюк, в очередной раз разоблачила новую характерную особенность, что оккупанты пытаются атаковать прифронтовые территории дальнобойными барражирующими снарядами. Впрочем, такая тактика не мешает сбивать "Шахеды" и в прифронтовых регионах. Так, 2 дроны-камикадзе украинские защитники сбили на Херсонщине.

Гуменюк также сообщила, что 3 "Шахеды" сбили в пределах Кировоградской области. Однако, не удалось избежать разрушений. К счастью, обошлось без пострадавших.

Понятно, что враг пытается максимально нанести удар по тем регионам, которые могут поддерживать непосредственно прифронтовые территории,

– отметила Гуменюк.

Комментируя, почему враг нацелился не только на прифронтовые, но и на линию соприкосновения, в ОК "Юг" объяснили, что таким образом российские оккупанты пытаются найти новую тактику и исходят из тех возможностей, которые имеют. Гуменюк объяснила, что оккупанты несут потери и это не может не отражаться на боевых действиях.

"Боевая работа на левобережье Херсонщины привела к очередной потере пункта боеснабжения. В связи с этим – видим снижение артиллерийских обстрелов. Они (оккупанты – 24 Канал) выискивают другие способы, которыми они могут нанести удары по нашим мощностям, и не только военных, но и региона в целом", – заявили в ОК "Юг".

Часть "Шахедов" была локально потеряна

Юрий Игнат отметил, что ночная атака "Шахедами" не имела никаких специфических отличий. Враг в очередной раз запустил дроны-камикадзе с трех направлений:

Приморско-Ахтарск, Краснодарский край,

мыс Чауда во временно оккупированном Крыму.

Оккупанты направили дроны таким образом, чтобы они больше летели восточными областями. Игнат сообщил, что в целом враг запустил 24 "Шахеды", из которых удалось сбить 11. В то же время, представитель Воздушных сил отметил, что 7 БПЛА были локально потеряны и не достигли своих целей.

Уничтожено 11 вражеских БПЛА, но, кроме того, 7 – можно тоже добавлять в актив, которые не долетели до своих целей и были локально потеряны. Поэтому, собственно, имеем такую цифру как 18. Поэтому просьба сразу не пугаться тем, кто говорит, что мало сбили,

– подчеркнул Игнат.