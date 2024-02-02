Об этом сообщили в утренней сводке Генштаба по состоянию на утро. Уточняют, что всего в течение ночи в воздушном пространстве Украины было зафиксировано 25 "Шахедов"

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"Ночью российские оккупанты нанесли очередной удар, применив 25 БпЛА типа "Шахед-136/131". Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 11 вражеских дронов уничтожено", – говорится в сообщении.

Последствия атаки

Под атакой врага были южные и центральные области Украины. В частности, о работе ПВО сообщали в Кировоградской области.

В Кривом Роге на Днепропетровщине шахед повредил подстанцию – без света остались более 40 тысяч человек.

Враг атаковал и ракетами

В Генштабе также сообщили, что в течение суток Россия нанесла два ракетных удара, один из которых управляемой авиационной ракетой Х-59 по гражданской инфраструктуре Мирнограда Донецкой области.

Также захватчики совершили 85 авиационных ударов, 79 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенных пунктах. Есть разрушения гражданской инфраструктуры и пострадавшие.