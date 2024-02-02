В Областной военной администрации сообщили, что в регионе работали силы Противовоздушной обороны Украины. В том числе и в самом областном центре – городе Кропивницкий.

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Атака "Шахедов" на Кропивницкий: что рассказали в ОВА

Андрей Райкович, председатель Кировоградской областной государственной администрации, сообщил в соцсетях, что состоялась массированная атака "Шахедов" на Кировоградщину и соседние области.

Отработала ПВО в городе Кропивницком и Кропивницком районе. Предварительно – без пострадавших,

– отметил Райкович.

Также известно, что "Шахеды" атаковали этой ночью, 2 февраля, Кривой Рог в Днепропетровской области. Местные паблики отмечали, что в некоторых районах города случались отключения воды и света.

Обратите внимание: кроме Кривого Рога, по сообщениям мониторинговых каналов, дроны-камикадзе атаковали район города Балаклея в Харьковской области, район города Каменское вблизи Днепра и другие районы.

Воздушные силы Украины писали о по меньшей мере 6 группах "Шахедов", которые враг запускал с южного направления.

В ночь на 1 февраля, напомним, неспокойно также было на Востоке. Воздушные силы рассказывали о движении "Шахедов" в Днепропетровскую, Харьковскую и другие области. Но той ночью враг применил только 4 ударных БПЛА типа Shahed-136/131. А сбили из них 2.