Про це повідомили у ранковому зведенні Генштабу станом на ранок. Уточнюють, що усього впродовж ночі у повітряному просторі України було зафіксовано 25 "Шахедів"

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"Вночі російські окупанти завдали чергового удару, застосувавши 25 БпЛА типу "Шахед-136/131". Силами та засобами протиповітряної оборони України 11 ворожих дронів знищено", – ідеться у повідомленні.

Наслідки атаки

Під атакою ворога були південні та центральні області України. Зокрема, про роботу ППО повідомляли в Кіровоградській області.

У Кривому Розі на Дніпропетровщині шахед пошкодив підстанцію – без світла залишилися понад 40 тисяч людей.

Ворог атакував і ракетами

У Генштабі також повідомили, що упродовж доби Росія завдала два ракетні удари, один з яких керованою авіаційною ракетою Х-59 по цивільній інфраструктурі Мирнограду Донецької області.

Також загарбники здійснили 85 авіаційних ударів, 79 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах. Є руйнування цивільної інфраструктури та постраждалі.