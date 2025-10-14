Українського громадянства позбавили Геннадія Труханова, Олега Царьова та Сергія Полуніна. Рішення ухвалене після доповіді СБУ щодо російських агентів і колаборантів у прикордонних та прифронтових регіонах.

Про це повідомили в етері телемарафону, передає 24 Канал.

Володимир Зеленський 14 жовтня підписав указ про позбавлення українського громадянства міського голову Одеси Геннадія Труханова, ексдепутата від партії ОПЗЖ Олега Царьова та танцівника балету Сергія Полуніна.

Цю інформацію журналістам, зокрема Суспільного, підтвердили в Офісі Президента України.

Президент Зеленський перед цим повідомив, що керівник СБУ Василь Малюк доповів про протидію російським агентурним мережам і колаборантам у прикордонних та прифронтових регіонах, а також на півдні країни.

Також підтверджена наявність російського громадянства в деяких осіб – підготовлені відповідні рішення щодо них. Указ підписав,

– написав лідер України.

Зазначимо, що офіційних указів наразі немає на сайті ОПУ.

Щодо Олега Царьова, то він був депутатом Верховної Ради України трьох скликань. В Україні його заочно засуджено до 12 років позбавлення волі за сепаратизм та колабораціонізм.

Сергій Полунін – український танцівник, який у 2017 році отримав сербське громадянство, а за рік – російське. Відомо, що виступав в тимчасово окупованому Криму у 2018 році та підтримує російську агресію проти України.