Міський голова Одеси Геннадій Труханов – абсолютно проросійський елемент. І до нього є багато питань. Однак ситуація з російським паспортом не така проста, як може здаватися.

Про це 24 Каналу розповів народний депутат України Роман Лозинський. До прикладу, відомий журналіст-розслідувач Христо Грозєв та російське опозиційне видання The Insider стверджують, що інформація про чинний російський закордонний паспорт є неправдивою. А самі фотографії – підробкою.

У чому проблема з паспортом Труханова?

Як наголосив Лозинський, до Труханова є дійсно багато питань. І не дарма його називають абсолютно проросійським політиком. Також існують припущення, що він є замовником замахів на активіста Сергія Стерненка. При цьому європейські партнери мають питання до деяких рішень влади у цій ситуації.

Очистити Одесу від Труханова не дорівнює ідеї встановити там військову адміністрацію, яка підконтрольна президенту. Європейці не розуміють, навіщо це робити в Одесі, які, на щастя, не перебуває на лінії фронту. Місто могло б функціонувати з секретарем міської ради та заступниками.

Варто було не впроваджувати військову адміністрацію, а діяти системно. Через підзвітну президенту СБУ збирати реальні факти про Труханова. А вони є. Починаючи від замаху на Стерненка та закінчуючи іншими його діяннями. А зараз це зроблено, напевно, під якусь майбутню подію. І якщо дійсно документи робили в фотошопі, то це вдарить по довірі не лише до СБУ, але й України загалом,

– сказав нардеп.

У Європі усвідомлюють проросійські дії Труханова та інших політиків. У них не стоїть питання, що таких людей потрібно притягувати до відповідальності. Але вони не розуміють, чому все відбувається у такій формі, до якої є надто багато питань.

Там не розуміють, чому все відбувається зараз і так поспішно? Після цього виходять міжнародні журналісти-розслідувачі і спростовують інформацію. Ми не говоримо про захист проросійського політика. Тут йдеться про захист інституцій, Конституції та здорового глузду,

– зазначив Лозинський.

Крок з Трухановим правильний за змістом, але неадекватний за формою. Не можна підважувати імідж України. Від цього буквально залежить євроінтеграція та фінансова і військова допомога від партнерів.

Російський паспорт Труханова: коротко