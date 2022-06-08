Це боляче, але уникнути зростання цін неможливо, – Фурса

Світовий банк дав прогноз щодо погіршення економічної ситуації в Україні. Таким чином, західні аналітики прогнозують падіння українського ВВП на 44% та визначили рівень інфляції на позначці у 20%.

Про це 24 каналу розповів інвестиційний банкір Сергій Фурса. Він також зазначив, що за будь-яких обставин, падіння економіки – це завжди криза та втрата заробітніх плат та робочих місць.

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Саме у цьому проявляється падіння ВВП на 44%, це справді дуже багато, зазначив експерт.

Коли ми говоримо про зростання цін, то насправді це не новина. Особливо після того, як Нацбанк, фактично окреслив верхню межу інфляційних очікувань – 25%. То зростання інфляції на 20% у прогнозі від Світового банку, вже не так дивує,

– говорить Фурса.

"Це боляче, адже означає суттєве зростання цін і уникнути його зараз просто неможливо", – додає інвестиційний банкір.

— це загальна грошова вартість товарів, які вироблені на території країни, та їх ціль — не складування чи обмін, а продаж.

Натомість рівень інфляції для Росії, Світовий банк окреслив на рівні 9% – такий відсоток вивели тому, що вся важкість ситуації аналізу в Росії, полягає у тому, що ніхто не розуміє, що ж там відбувається, говорить експерт.

За словами аналітика, окупанти засекретили дуже багато економічних даних, плюс ніхто не має моделі впливу санкцій, саме цього ефекту повної ізоляції.

Повертаючись до України, то наш прогноз – результат війни та заблокованих портів, говорить Фурса.

Нацбанк України збільшив облікову ставку

Без забезпечення належної винагороди за зберігання активів у національній валюті – гривня – підвищує небезпеку конвертації коштів у долари (або інші іноземні валюти), що може стати причиною появи проблем для фінансової системи.

Україна все ще має достатній рівень міжнародних резервів завдяки допомозі від міжнародних партнерів. Проте все одно зростають ризики для макрофінансової стабільності. Йдеться про середньострокову перспективу.

Відповідно до фактора відсутності істотного підвищення дохідностей активів у гривні призведе до подальшого швидкого виснаження міжнародних резервів та накопичення дисбалансів в економіці.

Ще одним важливим аспектом, який в НБУ брали до уваги під час ухвалення рішення про підняття облікової ставки, – прискорення інфляції в Україні. Навіть з врахуванням поступового відновлення економіки, така тенденція буде частиною життя українців у найближчі місяці.

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