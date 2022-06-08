Это больно, но избежать роста цен невозможно, – Фурса

Всемирный банк дал прогноз по ухудшению экономической ситуации в Украине. Таким образом западные аналитики прогнозируют падение украинского ВВП на 44% и определили уровень инфляции на отметке в 20%.

Об этом 24 каналу рассказал инвестиционный банкир Сергей Фурса. Он также отметил, что при любых обстоятельствах падение экономики – это всегда кризис и потеря заработных плат и рабочих мест.

Читайте также В Одесскую область Дунаем прибудет первый контейнерный караван: что ждет этот вид перевозок

Именно в этом проявляется падение ВВП на 44%, это очень много, отметил эксперт.

Когда мы говорим о росте цен, на самом деле это не новость. Особенно после того, как Нацбанк фактически очертил верхний предел инфляционных ожиданий – 25%. То рост инфляции на 20% в прогнозе от Всемирного банка, уже не так удивляет,

– говорит Фурса.

"Это больно, ведь значить существенный рост цен и избежать его сейчас просто невозможно", - добавляет инвестиционный банкир.

— это общая денежная стоимость товаров, произведенных на территории страны, и их цель — не складирование или обмен, а продажа.

Вместо этого уровень инфляции для России, Всемирный банк очертил на уровне 9% – такой процент вывели потому, что вся тяжесть ситуации анализа в России заключается в том, что никто не понимает, что там происходит, говорит эксперт.

По словам аналитика, кафиры засекретили очень много экономических данных, плюс никто не имеет модели воздействия санкций, именно этого эффекта полной изоляции.

Возвращаясь в Украину, наш прогноз – результат войны и заблокированных портов, говорит Фурса.

Нацбанк Украины увеличил учетную ставку

Без обеспечения надлежащего вознаграждения за хранение активов в национальной валюте – гривна – повышает опасность конвертации средств в доллары (или другие иностранные валюты), что может стать причиной возникновения проблем для финансовой системы.

Украина все еще имеет достаточный уровень международных резервов благодаря помощи международных партнеров. Тем не менее, все равно возрастают риски для макрофинансовой стабильности. Речь идет о среднесрочной перспективе .

Согласно фактору отсутствия существенного повышения доходности активов в гривне приведет к дальнейшему быстрому истощению международных резервов и накоплению дисбалансов в экономике.

Еще одним важным аспектом, который в НБУ принимали во внимание при принятии решения о повышении учетной ставки, – ускорение инфляции в Украине. Даже с учетом постепенного восстановления экономики, такая тенденция будет частью жизни украинцев. ближайшие месяцы.

Важное: Похоже, ЕС таки поддержит заявку Украины о кандидатстве в союзе – смотрите видео