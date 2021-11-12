Це історія 2000-х років, – журналіст пояснив, як Медведчук отримав маєток під Києвом
Джерело:24 канал
Навіть попри санкції Віктор Медведчук продовжував капітальну реконструкцію свого маєтку в Пущі-Водиці. Відповідна територія дісталася куму Путіна ще у 2000-х роках.
Про це в ефірі 24 каналу розповів журналіст-розслідувач програми "Схеми" Максим Савчук. Згідно з його інформацією, територія змінилась до невпізнаваності.
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Поділили 22 гектари державної території
"Історія (маєтку Медведчука – 24 канал) дуже давня, початку 2000-х років", – зазначив журналіст-розслідувач програми "Схеми".
Максим Савчук розповів, що у 2002 – через пів року, коли Віктор Медведчук став очільником адміністрації президента Леоніда Кучми – прийняли рішення про те, що 22 гектари державної території, де були розташовані дачі, потрібно продати футбольному клубу "Динамо".
Дуже швидко цю територію поділили на окремі ділянки. Зрештою, з'явився маєток Суркіса і маєток Медведчука. Вони дуже швидко їх побудували. Буквально за 3 роки "коробки" цих маєтків стояли.
За які гроші проводять реконструкцію
Журналіст зазначив, що з 2002 року пройшло вже достатньо часу і родина Медведчуків вирішила провести ремонт, трохи переформатувати приміщення.
У відповідь на запитання про те, за які гроші Медведчук міг проводити реконструкцію, Савчук сказав: "Є припущення, що це може бути готівка".
Він додав, що за результатами аналітики, серед компаній, які проводять ремонт на території кума Путіна, не знайшли пов'язаних з Медведчуком юридичних чи фізичних осіб.
Максим Савчук про маєток кума Путіна: дивіться відео
Що цьому передувало
- Журналісти "Схем" поділились планом розкішної будівлі нардепа від "Опозиційної платформи – За життя" Віктора Медведчука у Пущі-Водиці під Києвом.
- ЗМІ зафільмували масштабні будівельні роботи на території маєтку.
- Роботи з реконструкції вперше помітили у травні 2021 року, коли Рада нацбезпеки та оборони уже ухвалила санкції проти Медведчука.