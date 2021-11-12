Про це в ефірі 24 каналу розповів журналіст-розслідувач програми "Схеми" Максим Савчук. Згідно з його інформацією, територія змінилась до невпізнаваності.

До теми Шубосховище, перукарня, церква і тренажерка, – ЗМІ оприлюднили план маєтку Медведчука

Поділили 22 гектари державної території

"Історія (маєтку Медведчука – 24 канал) дуже давня, початку 2000-х років", – зазначив журналіст-розслідувач програми "Схеми".

Максим Савчук розповів, що у 2002 – через пів року, коли Віктор Медведчук став очільником адміністрації президента Леоніда Кучми – прийняли рішення про те, що 22 гектари державної території, де були розташовані дачі, потрібно продати клубу футбольному клубу "Динамо".

Дуже швидко цю територію поділили на окремі ділянки. Зрештою, з'явився маєток Суркіса і маєток Медведчука. Вони дуже швидко їх побудували. Буквально за 3 роки "коробки" цих маєтків стояли. Максим Савчук Журналіст-розслідувач програми "Схеми"

За які гроші проводять реконструкцію

Журналіст зазначив, що з 2002 року пройшло вже достатньо часу і родина Медведчуків вирішила провести ремонт, трохи переформатувати приміщення.

У відповідь на запитання про те, за які гроші Медведчук міг проводити реконструкцію, Савчук сказав: "Є припущення, що це може бути готівка".

Він додав, що за результатами аналітики, серед компаній, які проводять ремонт на території кума Путіна, не знайшли пов'язаних з Медведчуком юридичних чи фізичних осіб.

Максим Савчук про маєток кума Путіна: дивіться відео

Що цьому передувало