Об этом в эфире 24 каналу рассказал журналист-расследователь программы "Схемы" Максим Савчук. Согласно его информации, территория изменилась до неузнаваемости.

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Поделили 22 гектара государственной территории

"История (имение Медведчука – 24 канал) очень древняя, начала 2000-х годов", – отметил журналист-расследователь программы "Схемы".

Максим Савчук рассказал, что в 2002 – через полгода, как Виктор Медведчук стал главой администрации президента Леонида Кучмы – приняли решение о том, что 22 гектара государственной территории, где были расположены дачи, нужно продать футбольному клубу "Динамо".

Очень быстро эту территорию разделили на отдельные участки. В конце концов, появилось имение Суркиса и имение Медведчука. Они очень быстро их построили. Буквально за 3 года "коробки" этих поместий стояли. Максим Савчук Журналист-расследователь программы "Схемы"

За какие деньги проводят реконструкцию

Журналист отметил, что с 2002 года прошло достаточно времени и семья Медведчуков решила провести ремонт, немного переформатировать помещение.

В ответ на вопрос о том, за какие деньги Медведчук мог проводить реконструкцию, Савчук сказал: "Есть предположение, что это может быть наличка".

Он добавил, что по результатам аналитики, среди компаний, проводящих ремонт на территории кума Путина, не нашли связанных с Медведчуком юридических или физических лиц.

Максим Савчук об имении кума Путина: смотрите видео

Что этому предшествовало