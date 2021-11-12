Об этом в эфире 24 каналу рассказал журналист-расследователь программы "Схемы" Максим Савчук. Согласно его информации, территория изменилась до неузнаваемости.
К теме Шубохранилище, парикмахерская, церковь и тренажерка – СМИ обнародовали план имения Медведчука
Поделили 22 гектара государственной территории
"История (имение Медведчука – 24 канал) очень древняя, начала 2000-х годов", – отметил журналист-расследователь программы "Схемы".
Максим Савчук рассказал, что в 2002 – через полгода, как Виктор Медведчук стал главой администрации президента Леонида Кучмы – приняли решение о том, что 22 гектара государственной территории, где были расположены дачи, нужно продать футбольному клубу "Динамо".
Очень быстро эту территорию разделили на отдельные участки. В конце концов, появилось имение Суркиса и имение Медведчука. Они очень быстро их построили. Буквально за 3 года "коробки" этих поместий стояли.
За какие деньги проводят реконструкцию
Журналист отметил, что с 2002 года прошло достаточно времени и семья Медведчуков решила провести ремонт, немного переформатировать помещение.
В ответ на вопрос о том, за какие деньги Медведчук мог проводить реконструкцию, Савчук сказал: "Есть предположение, что это может быть наличка".
Он добавил, что по результатам аналитики, среди компаний, проводящих ремонт на территории кума Путина, не нашли связанных с Медведчуком юридических или физических лиц.
Максим Савчук об имении кума Путина: смотрите видео
Что этому предшествовало
- Журналисты "Схем" поделились планом роскошного здания нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука в Пуще-Водице под Киевом.
- СМИ зафиксировали масштабные строительные работы на территории имения.
- Работы по реконструкции впервые были замечены в мае 2021 года, когда Совет нацбезопасности и обороны уже принял санкции против Медведчука.